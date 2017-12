Wild Wings-Torhüter Dustin Strahlmeier und das Bauchgefühl

Eishockey: Rund vier Jahre ist Domenic Liebing mittlerweile Stadionsprecher bei den Wild Wings. Heimspiel für Heimspiel steht er vor dem Anpfiff auf dem Eis. So viel Jubel wie am vergangenen Mittwoch bekam er bei seinem Job noch nie. Nicht einmal annährend. Liebing hatte vor rund 3700 Zuschauern die beneidenswerte Aufgabe, exklusiv die Vertragsverlängerung von Torhüter Dustin Strahlmeier zu verkünden. Begeisterung pur ging durch die Helios-Arena. Kaum eine Personalie in Schwenningen sorgte in den vergangenen Jahren für so viele glückliche Gesichter. Vergleichbar ist lediglich der Drei-Jahres-Vertrag von Will Acton.

Die Weiter-Verpflichtung von Strahlmeier bis 2019 ist nic ht nur erfreulich, sie ist auch ein Signal des Torhüters, dass es passt in Schwenningen und der derzeitige Weg nicht nur für ihn der richtige ist. „Wir sind glücklich, dass Dustin auch nächste Saison für uns spielt“, freute sich Trainer Pat Cortina. Auf die Frage ob er viel Überzeugungsarbeit leisten musste, antwortet Cortina mit einem schnellen und klaren „Nein“.

Dustin Strahlmeier nennt als einen der Gründe für sein Bleiben: „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es der richtige Verein für mich ist.“ Wechsel-Angebote lagen ihm vor. „Ich habe auch mit anderen Managern geredet. Aber Schwenningen ist für mich die beste Option. Angebote von Vereinen aus dem gleichen Kreis wie die Wild Wings haben mich ohnehin nicht interessiert.“

Dass die Vergütung für den 25-Jährigen im neuen Vertrag höher sein wird, ist bei seinen überragenden Leistungen nicht überraschend. „Es könnte sein“, meint Strahlmeier zur Frage, ob der neue Vertrag finanziell für ihn besser ist als der bisherige. Der gebürtige Gelsenkirchener vermittelte allerdings den Eindruck, dass Geld bei seiner Entscheidung nicht die Hauptrolle spielte. Außerdem gibt es da ja noch eine besondere Verbindung. „Ich bin Schalke-Fan und das passt irgendwie zu Schwenningen. Beide Klubs wurden 1904 gegründet und haben die Vereinsfarben blau-weiß“, sagt der gebürtige Gelsenkirchener mit einem breiten Grinsen. Mit Bundesliga-Platz vier und DEL-Rang sieben läuft’s für Strahlmeiers Lieblingsvereine.

Die Nummer 34 der Wild Wings geht mit erheiternden Sprüchen ohnehin nicht sparsam um und fühlt sich richtig wohl in Schwenningen. „Dazu gehören auch die Fans und das Umfeld“, betont der 25-Jährige. Sogar eine Zeit in Schwenningen über 2019 hinaus könne er sich vorstellen. Kommt es wirklich dazu, könnte es für Domenic Liebing wieder ein ganz besonderer Abend werden.