Regionalsport Schwarzwald Torhüter Amiti rettet Punkt

Teilerfolg für die DJK Villingen gegen F.A.L. – Trainer hadert mit der Chancenverwertung

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – SpVgg. F.A.L. 1:1 (0:0). Wichtiger Punkt für die DJK im Abstiegskampf: Allerdings haderte Trainer Jan Hirsch mit der Chancenverwertung. Insgesamt waren für die Villinger durchaus auch drei Punkte drin.

Der Start verlief richtig gut. Der Gastgeber konnte in der Anfangszeit durch frühes Pressen der Frickinger zwei gute Möglichkeiten heraus spielen: Erst schob Hermann Takuete (10.) ein gutes Zuspiel vorbei an Gästetorhüter Hummel neben das Gehäuse. Kurze Zeit später köpfte Avci eine Flanke knapp am Gästetor vorbei (14.). Nach gut 20 Minuten wurde F.A.L. besser. DJK-Torhüter Lavdrim Amiti zeigte eine gute Parade beim Schuss von Krasniqi.

Nach der Pause fand die DJK schnell wieder ins eigene Spiel hinein: Marc Riesle (55.) setzte einen Freistoß knapp vorbei. Zwei Minuten später die Führung. Takuete war nach einer Hereingabe zur Stelle und wuchtete die Kugel ins Netz (57.). Mit einem Heber zwang Avci kurz darauf Hummel zu einer Glanzparade. Der DJK gelang trotz des druckvollen Spiels kein zweiter Treffer. Dies sollte sich rächen. Frickingen kam nach einem Abpraller durch Krasniqi zum 1:1. Amiti (71.) verhinderte gegen Karg einen Rückstand und auch danach rettete er mehrfach. „Wir hätten einige Fehler des Gegners besser nutzen müssen. Wir müssen in allen Bereichen noch kompakter auftreten“, sagte Trainer Hirsch. Tore: 1:0 Takuete (57.), 1:1 Krasniqi (62.). SR: Nico Jacob (Willstätt). ZS: 70.

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Laermann, Takuete (79. Schwind), Reich (86. Käfer), Hug, Riesle, Kostka (67. Sarikaya), Sarr, Wieczorek, Avci.