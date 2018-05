Torfabrik empfängt harmlose Offensive

DJK Donaueschingen erwartet am Sonntag den SC Konstanz-Wollmatingen

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – SC Konstanz-Wollmatingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Die Donaueschinger haben bisher mehr als doppelt so viele Punkte gegenüber dem kommenden Gegner (42:19) eingesammelt. Hinzu kommt, dass in dieser Partie die Torfabrik der Liga (80 Treffer) auf den bisher harmlosesten Angriff (22) trifft. Vor dem Hintergrund sollte es den Allmendshofenern möglich sein, nach der jüngsten Niederlage in Markdorf wieder eine neue Erfolgsserie zu starten, um die eigenen Ambitionen, Rang 5, nicht aus dem Blick zu verlieren. „Der Endspurt hat begonnen. Wir wollen ihn mit der bestmöglichsten Bilanz abschließen“, sagt DJK-Trainer Olaf Kurth.

Nach einer kurzen Pause über den Feiertag versammelte Kurth seine Spieler am Mittwoch und heutigen Freitag wieder zum Training. „Ich habe am Mittwoch den Eindruck gewonnen, dass alle sehr fokussiert waren. Wir hatten eine sehr gute Einheit“, so Kurth. Der Coach schaute durchaus etwas genauer hin, denn es gilt freie Plätze in der Anfangsformation zu besetzen. In erster Linie die von Erik Raab, der aus beruflichen Gründen am Sonntag fehlt. Noch schweigt Kurth zu seinen personellen Vorstellungen.

Klar ist indes, dass Sebastian Neininger wieder zwischen den Pfosten stehen wird. Steffen Vesenmayer, der in Markdorf das Tor hütete, sitzt wieder auf der Bank. „Steffen war in Markdorf an keinem Gegentreffer schuld. Er hat einmal mehr bewiesen, dass wir auf der Position zwei sehr gute Möglichkeiten haben. Sebastian ist aber die Nummer eins und Steffen hat es im persönlichen Gespräch akzeptiert“, so Kurth. Wie sehr sich Vesenmayer mit der DJK identifiziert zeigt die Tatsache, dass er beruflich bedingt den Landesligisten verlassen wollte, nun aber doch weitere zwölf Monate in Allmendshofen bleiben will. Im Oktober gelang der DJK in Konstanz erst in Minute 89 der Treffer zum 2:1-Sieg.