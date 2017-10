Regionalsport Schwarzwald Topspiel im Achtelfinale

Fußball-Bezirkspokal am Mittwoch

Fußball, Bezirkspokal: (ms) Am Mittwoch (19 Uhr) geht es in sechs Achtelfinalpartien des Bezirkspokals um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Dabei treffen im Topspiel des Abends die beiden Bezirksligisten FC Königsfeld und FC Gutmadingen aufeinander. Zudem empfängt im Duell zweier Mannschaften aus der Kreisliga B1 der FC Gütenbach den FC Weiler. Dabei ist der Tabellenzweite Gütenbach in der Favoritenrolle.

Der FC Schönwald (Kreisliga A1) ist in seinem Heimspiel gegen den SV Geisingen (Bezirksliga) hingegen Außenseiter. Das Derby FC Lenzkirch (Kreisliga A2) gegen den SV Saig (Kreisliga B3) verspricht einen Pokalfight.

Eine Runde weiter will auch der Bezirksliga-Vorletzte FC Brigachtal, der die Sportfreunde Schönenbach aus der Kreisliga B1 empfängt. Chancen rechnet sich ebenfalls der formstarke SSC Donaueschingen (Kreisliga A2) im Heimspiel gegen den Bezirksligisten SV TuS Immendingen aus.

Die beiden weiteren Partien VfB Villingen gegen den FC Pfaffenweiler sowie FV Tennenbronn gegen den FV Marbach werden am 8. November ausgetragen.

Südbadischer Pokal der B-Junioren

Die B-Junioren des FC 08 Villingen (Verbandsliga) sind am Mittwoch in der zweiten Runde des südbadischen Verbandspokals beim Bezirksligisten SG Möhringen (18.30 Uhr) gefordert. Das Team um Trainer Tevfik Ceylan will seiner Favoritenrolle gerecht werden. Der Sieger trifft in der nächsten Runde auf den Freiburger FC.