Donaueschingen Top-Platzierungen für Stockburger und Rapp beim Riderman

Villinger Radsportler belegen Plätze neun und vier

Bei Kaiserwetter startete am Freitag der 18. Rothaus Riderman mit dem Einzelzeitfahren. Fast 800 Fahrer aus 30 Nationen trugen sich in die Starterliste ein. Wie schon in den Jahren zuvor machten sich die regionalen Radfahrer, von denen es auf der Baar eine beträchtliche Anzahl gibt, neuerlich rar auf dem drei Etappenrennen in Bad Dürrheim. Sieger im Einzelzeitfahren wurde Tom Walther (Team Merkur Druck) vor dem Belgier Anthony Spysschaert und Fabian Neß (VC Mindelheim. Schnellste Frau war Luisa Moroff (Team Bergziegen). Es folgten Katharina Rüter (Gießen) und Michaela Geist aus Plüdershausen. Ebenfalls aufdie erste von drei Etappen gingen die Journalisten bei den World Press Cycling Championships (WPCC). In dieser Klasse starteten auch Uwe Stockburger und Karl Rupp (beide RC Villingen). Stockburger (im Bild) holte sich in seiner Altersklasse Rang neun, Karl Rupp verpasste auf Rang vier knapp einen Podestplatz. Am Samstag geht es ab 12.30 Uhr auf die zweite Etappe des Riderman über 110 Kilometer. Am Sonntag folgt ab 11 Uhr in die Finaletappe über 87 Kilometer. Bild: Roger Müller