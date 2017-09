Regionalsport Schwarzwald Toni Szarmach: "Ich freue mich auf das Derby"

Trainer des VfB Villingen tippt den siebten Spieltag in derKreisliga A 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) DJK Villingen II – VfB Villingen. „Ich freue mich auf das Derby. Wir spielen bei einer Mannschaft, die nicht zufällig so gut in der Tabelle platziert ist. Die DJK ist eingespielt und stark. Bei uns läuft es besser als am Saisonanfang. Es ist ein guter Zeitpunkt für das Duell. Ich erhoffe mir etwas Zählbares.“

FC Triberg – NK Hajduk Villingen. „Hajduk hat sich nach dem Stotterstart zuletzt gefangen, auch weil nun offenbar alle Spieler wieder an Bord sind. In Triberg hat es jeder Gast schwer, doch Hajduk setzt sich mit 3:1 Toren durch.“

FC Schonach II – FC Kappel. „Kappel hat aktuell Personalsorgen, doch mein Trainerkollege Kai Bommer hat die Mannschaft gut im Griff und leistet gute Arbeit. Ich tippe 1:1.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Peterzell. „Aufsteiger SG Vöhrenbach hat eine gute Mannschaft und spielt ein gutes System. Trainer Franz Ratz hat es geschafft, die Elf für die neue Liga fitzumachen. Die Elf wird den Klassenerhalt schaffen. Von Peterzell hätte ich etwas mehr erwartet. Mein Tipp lautet 2:2.“

FC Tannheim – Sportfreunde Neukirch. „Vorletzter gegen Letzter. Das Spiel wird zur Kopfsache. Ich schätze Tannheim stärker ein. Der Tabellenplatz sagt nichts über die Qualität der Elf aus. Die Tannheimer werden sich noch nach oben kämpfen und gewinnen 3:1.“

SV Rietheim – FC Weilersbach. „Alle Achtung, was Rietheim bisher geleistet hat. Über Jahre wurde da etwas aufgebaut. Es war nur eine Frage der Zeit, wann Rietheim an die oberen Tabellenplätze anklopft. Der Aufwärtstrend wird sicherlich anhalten. Rietheim gewinnt mit 4:1.“

FC Fischbach – SG Buchenberg/Neuhausen. „Fichbach hat einen Lauf. Fünf Spiele und fünf Siege sind aller Ehren wert. Bei der SG Buchenberg wechseln zu oft Licht und Schatten, aber an einem guten Tag kann diese Mannschaft jeden Favoriten in Bedrängnis bringen. Ich traue Buchenberg einiges zu und tippe 1:1.“

FC Schönwald – SV Nußbach. „Ein interessantes Spiel. Beide Teams sind noch dabei, in der Liga anzukommen. Traditionell ist Nußbach auf eigenem Platz stärker, doch ein 2:2 ist für die Gäste sicherlich machbar.