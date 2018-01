Regionalsport Schwarzwald Toller Erfolg für Judith Müller

Sportlerin aus Bräunlingen gewinnt bei Snowkite Worldcup in Südtirol Bronze und wird Deutsche Meisterin

Wintersport: Judith Müller aus Bräunlingen war beim IKA Snowkite Worldcup in Reschen in Südtirol erfolgreich. Sie gewann in der Disziplin Race Snowboard Women die Bronzemedaille und damit auch die gleichzeitig ausgetragenen Deutschen Meisterschaften. Müller wird Dritte hinter Aija Ambrasa aus Lettland und Silvia Semprini aus Italien, wobei sie der Italienerin nach hartem Kampf um die Plätze zwei nur knapp unterlag. Insgesamt waren knapp 90 Teilnehmer aus zehn Nationen am Start.

Der Snowkite Worldcup in Reschen ist der wichtigste und größte von drei IKA Snowkite Worldcups in dieser Saison und aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und den meisten ausgetragenen Disziplinen der Weltmeisterschaft gleichzusetzen. Bereits im vergangenen Jahr wurde Judith Müller Vize-Europameisterin.

Im Starterfeld der Männer in der Disziplin Ski Race erreichten weitere Sportler aus der Region gute Platzierungen. Uwe Schneider aus Tuningen belegte Rang 14 und Armin von Seller aus Tuttlingen Platz 17. Uwe Schneider wurde Vierter bei den deutschen Meisterschaften.

Beim Snowkiten lassen sich die Sportler von einem großen Drachen über den Schnee ziehen. In der Race Disziplin fährt man einen Rundkurs in mehreren Runden ähnlich wie im Segelsport. Sieger ist, wer nach allen ausgetragenen Läufen die beste Punktwertung hat. Beim Snowkiten werden Geschwindigkeiten von 70 bis 80, auf langen Kursen mit viel Platz auch über 100 Stundenkilometer erreicht.