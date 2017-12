Regionalsport Schwarzwald Toller Einsatz wird belohnt

Bad Dürrheimer Verbandsliga-Volleyballerinnen gewinnen beide Heimspiele mit 3:1 Sätzen

Volleyball, Verbandsliga Damen: (gre) Die Volleyballerinnen des TB Bad Dürrheim gewannen ihre Heimspiele gegen den USC Freiburg II (25:12, 21:25, 25:15, 25:15) und SV Kirchzarten (26:24, 25:21, 26:28 25:22) jeweils mit einem 3:1-Sieg.

Die Dürrheimerinnen (mit Melanie Wittenberg, Nicole Ebner, Jenny Schütz, Nathalie Laub, Beatriz Celma-Hall, Andrea Greguric) fanden im ersten Spiel gegen Freiburg gut in die Partie. Vor allem im Angriff hatten die TB-Damen mehr Varianten auf Lager, sodass die Freiburgerinnen von Beginn an unter Druck standen. Dadurch blieben die Angriffe der Gäste zu harmlos, sodass die TB-Damen auch in der Feldabwehr nur wenig Probleme hatten. Mit einem klaren 25:12-Satzerfolg im Rücken ging es in die zweite Runde.

TB-Trainer Greguric wechselte im zweiten Satz auf einigen Positionen, sodass alle Spielerinnen zum Einsatz kamen. Doch nun verlor das Spiel etwas an Stabilität, was den Gästen in die Karten spielte. Der Punkteverlauf war immer ausgeglichen. Doch letztlich hatten die Gäste mit 25:21 die Nase vorn und holten sich den zweiten Satz. Doch spätestens mit der Anfangsformation kam die Sicherheit zurück, sodass auch die Sätze drei und vier mit jeweils 25:15 Punkten klar an die Dürrheimerinnen gingen.

Das zweite Spiel gegen den SV Kirchzarten entwickelte sich zu einem nervenaufreibenden Schlagabtausch. Mit der fast identischen Anfangsformation (Alisa Greguric kam für Nathalie Laub) startete Bad Dürrheim solide in die Partie und schaffte eine 15:10-Führung. Doch im weiteren Spielverlauf waren die Gegnerinnen aus Kirchzarten vor allem in der Annahme und in der Feldabwehr nur noch schwer aus dem Konzept zu bringen. So sah man von Beginn an lange Ballwechsel mit tollen Abwehraktionen auf beiden Seiten. Auffallend war die gute Leistung von Libera Jessica Hils, die mit großem Einsatz den Ball im Spiel hielt und somit einige direkte Angriffspunkte der Kirchzartenerinnen verhinderte. Nach zwei knapp gewonnenen Sätzen (26:24 und 25:21) musste man sich den Gästen im dritten Durchgang doch noch mit 26:28 geschlagen geben.

Auch der vierte Satz war harte Arbeit für das Team von Trainer Greguric. In der TB-Annahme gab es ein paar Wackler, sodass auch im Angriff oft der Druck fehlte. Zum Glück ließen auch die platzierten Angriffe der Kirchzartenerinnen etwas nach, sodass die Kurstädterinnen eine kleine Führung zum 18:14 herausspielen konnten. Die Gäste kamen zwar noch mal auf 22:21 heran, doch das TB-Team erkämpfte sich den 25:22-Satzgewinn.

„Größtenteils fehlte der Spielfluss. Aber mein Team hat das mit großartigem Einsatz wieder gut gemacht. Ein großer Hänger blieb diesmal aus, deshalb muss ich zufrieden sein“, lautete das Fazit von TB-Trainer Greguric.