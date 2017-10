Regionalsport Schwarzwald Tobias Weißhaar: Vom Sabbatjahr an die Spitze

Mittelfeldspieler beim FC 08 Villingen eine feste Größe. Zeitweise freiwillig in der 2. Mannschaft gespielt

Fußball-Oberliga: Es läuft die 75. Minute des Oberliga-Spitzenspiels FC 08 Villingen gegen FC Nöttingen, als der überragende Tobias Weißhaar bei seiner Auswechslung mit stehenden Ovationen gefeiert wird. Dabei war der Mittelfeldspieler vor einem Jahr noch meilenweit entfernt von der Oberliga.

Tobias Weißhaar ist seit Jahren ein zentraler Bestandteil im Team der Nullachter. Seit 2008 streifte sich der 28-Jährige mehr als 250 Mal das Trikot des Traditionsklubs über. In der vergangenen Saison kam er aber nur auf drei Verbandsliga-Einsätze. Stattdessen sah man die Nummer acht überwiegend in der Landesliga-Elf aufspielen. Heute ist er aus der Oberligamannschaft nicht mehr wegzudenken. Worin liegen die Gründe für diese Entwicklung?

Es war kein Leistungsloch, keine Verletzung und auch keine Disziplinarstrafe, die für die Versetzung in die zweite Mannschaft der Nullachter führte. Vielmehr war es Weißhaar selbst, der das „sportliche Sabbatjahr“ vorantrieb: „Ich hatte zu Beginn der letzten Saison den Wunsch geäußert, für die ,Zweite’ zu spielen. Ich war von den anstrengenden letzten Jahren in der Oberliga geprägt. Wir haben ständig um den Klassenerhalt gekämpft. Dazu kam, dass die Abstiegssaison unter Trainer Lothar Mattner schlecht begann und folglich jede Partie ein Endspiel war. Das war psychisch sehr anstrengend.“

Von der mentalen Belastung wollte Weißhaar Abstand gewinnen. „Irgendwann hatte ich keine Motivation und Lust mehr. Nach dem Abstieg wäre die Verbandsliga sicherlich mit weniger Aufwand verbunden gewesen. Ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt aber schon für die Reserve entschieden und habe das darauffolgende Jahr auch durchgezogen.“ Mit Erfolg, wie Weißhaar im Rückblick schildert. „Diese Saison hat mir gutgetan. Ich habe wieder Lust auf die Oberliga bekommen. Zudem war es sehr reizvoll, den jüngeren Spielern unter die Arme zu greifen. Unterfordert war ich in der Landesliga sicher nicht“, schmunzelt der Fußballer.

Für den Höhenflug des Aufsteigers und aktuellen Oberliga-Tabellenführers stellt Weißhaar ein zentrales Mosaiksteinchen dar. Derzeit besticht der 28-Jährige in ungewohnter Manier als Torjäger. „Das gab es noch nie, dass ich in vier Spielen in Folge getroffen habe. Wir spielen momentan sehr viele Torchancen heraus, da kommt jeder zum Abschluss. Die Kollegen machen es mir einfach, Tore zu schießen.“ Auch beim 5:2-Sieg im Topspiel gegen Regionalliga-Absteiger Nöttingen schlug der Rechtsfuß zu. Weißhaar erzielte das 2:0 und bereitete den vierten Treffer durch Nedzad Plavci vor. „Tobias hat überragend gespielt. Wir sind sehr froh, dass er nochmal Lust auf die Oberliga bekommen hat. Er hat brutale Qualitäten und gehört dank seiner Technik zu den stärksten Spielern der Oberliga. Auch in der Abwehrarbeit hat sich Tobi verbessert“, sagt FC 08-Trainer Jago Maric.

Seine Fähigkeiten am Ball waren auch schon in der Spielzeit 2007/2008 außergewöhnlich gut. Als einer der Leistungsträger führte Weißhaar die Villinger A-Jugend sensationell zum Oberliga-Titel und zum Aufstieg in die Bundesliga. „Mit diesem Erfolg hatte niemand gerechnet. Speziell das letzte Spiel gegen Mannheim mit dem Last-Minute-Siegtor bleibt unvergessen. Dies ist gemeinsam mit dem DFB-Pokalspiel gegen St. Pauli mein Karrierehöhepunkt“, blickt Weißhaar strahlend zurück.

Viele Kenner bescheinigten bereits dem jugendlichen Tobias eine Karriere als Profikicker. Der ehemalige Sportdirektor der Nullachter, Martin Braun, attestierte ihm die Qualität für eine große Laufbahn. „Leider hat er damals andere Prioritäten in seinem Leben gesetzt.“ Weißhaar erläutert: „Ich hatte mich nach dem Abitur auf meinen beruflichen Werdegang konzentriert und ein Studium in Furtwangen begonnen. Das war mir damals wichtiger als einer ungewissen Profikarriere nachzugehen. Zwar spielte ich ein Jahr in der Jugend des VfB Stuttgart, das hat aber leider nicht funktioniert. Zudem bin ich in der Region verwurzelt und wollte nie wegziehen. Daher habe ich wohl den nächsten sportlichen Schritt ausgelassen. Zudem kamen auch keine konkreten Angebote.“

Reue empfindet der Kicker ob der verpassten Chance aber nicht. „Klar, würde ich gerne wissen, ob ich auch in einem Profiverein hätte spielen können. Auf der anderen Seite bin ich beruflich und privat derzeit sehr zufrieden“, erklärt der Software-Ingenieur.

Rückblickend ist der 28-Jährige mit seiner sportlichen Laufbahn zufrieden. „Ich habe viele tolle Momente erlebt und durch den Fußball echte Freundschaften geknüpft. Daher verspüre ich keine Wehmut.“ Und wenn der FC 08 Villingen weiterhin von Sieg zu Sieg eilt, kommt ein weiterer Höhepunkt zum persönlichen Steckbrief hinzu. Tobias Weißhaar darf sich wohl noch des Öfteren mit stehenden Ovationen feiern lassen.

Zur Person

Tobias Weißhaar (geboren am 25. September 1989) spielt seit der Jugend für den FC 08 Villingen. Nach dem Bundesliga-Aufstieg mit den A-Junioren ging es für ihn direkt in die Oberliga-Elf. Für den FC 08 hat der Mittelfeldspieler in 271 Spielen bislang 28 Tore erzielt und 29 weitere Treffer vorbereitet. In der aktuellen Saison gehört der Spieler mit der Nummer acht mit vier Treffern zu den Leistungsträgern. Weißhaar arbeitet als Software-Ingenieur bei einer Firma in Villingen. (ms)