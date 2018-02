Regionalsport Schwarzwald Titel geht an TuS Bonndorf

Hallen-Bezirksmeisterschaften der Frauen in Schwenningen

Hallenfußball: (olg) Die Frauenmannschaft des TuS Bonndorf holte sich in Schwenningen den Bezirks-Hallenmeistertitel 2018. Damit qualifizierten sich die Bonndorferinnen für die südbadische Endrunde, die am Samstag, 24. Februar, in Bad Dürrheim ausgetragen wird. Fünf Mannschaften nahmen an den Bezirkstitelkämpfen teil. Sie ermittelten im Modus „Jeder gegen Jeden“ den Sieger.

Obereschach – Furtwangen 0:0, Bonndorf – Marbach II 4:1, Titisee II – Obereschach 2:0, Furtwangen – Bonndorf 0:3, Marbach II – Titisee II 0:1, Obereschach – Bonndorf 1:0, Furtwangen – Marbach II 2:1, Bonndorf – Titisee II 1:0, Marbach II – Obereschach 1:1, Titisee II – Furtwangen 0:2.

Tabelle: 1. TuS Bonndorf (9 Punkte/8:2 Tore), 2. FC 07 Furtwangen (7/4:4), 3. SV Titisee II (6/3:3), 4. SG Obereschach/Kappel/Mönchweiler (5/2:3), 5. FV Marbach II (1/3:8).