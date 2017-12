Regionalsport Schwarzwald Titel, Rekorde und Überraschungen

Rückblick auf das Schwarzwälder Sportjahr 2017.

Das Jahr 2017 bot aus sportlicher Sicht neben überraschenden Erfolgsgeschichten auch enttäuschte Verlierer und Pechvögel. Der SÜDKURIER blickt nochmals auf einige Höhepunkte im Schwarzwälder Sportjahr zurück.

Meister des Jahres

TV Villingen: Wohl nur die kühnsten Volleyball-Optimisten glaubten vor der Drittliga-Saison 2016/17 an den Meistertitel des TV Villingen. Doch tatsächlich schaffte die Mannschaft als Aufsteiger das Kunststück. Einziger Haken an der ganzen Sache: Die Villingerinnen verzichteten freiwillig auf den Aufstieg. Die Vereinskasse lässt keinen Spielbetrieb in der zweithöchsten Liga zu. Der Volleyball-Begeisterung tat diese Entscheidung jedoch keinen Abbruch. Weiterhin kommen hunderte von Zuschauern zu den Villinger Heimspielen in die Hoptbühlhalle.

Aufsteiger des Jahres

FC 08 Villingen: Dass der FC 08 Villingen in der Verbandsliga Meister wird und den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga schafft, war keine große Überraschung. Was die Nullachter jedoch in der aktuellen Saison in der Oberliga leisten, war nicht zu erwarten. Platz zwei in der Winterpause beeindruckt viele Fußball-Experten. Vielmehr klopfen die Nullachter heimlich still und leise an der Pforte zur Regionalliga. Der Traditionsclub muss sich ernsthaft mit einem „Aufstiegsszenario“ befassen. Zur Tabellenspitze fehlen nur zwei Pünktchen. Sollte es nicht mit dem Aufstieg klappen, können sich die Villinger noch mit dem Sieg im südbadischen Verbandspokal trösten. Dort stehen sie im Halbfinale und sind Favorit auf dem Cupgewinn.

Aufholjagd des Jahres

DJK Villingen: Landesligist DJK Villingen legte in der vergangenen Saison eine Aufholjagd hin, die lange in Erinnerung bleiben wird. Nach einer desaströsen Hinrunde betrug der Rückstand zum rettenden Ufer bereits zwölf Zähler. Was dann folgte, darf ohne Übertreiben als „Fußballwunder“ bezeichnet werden. Aus den 13 Spielen der Rückrunde holte die Mannschaft 30 Punkte und machte mit einem 1:0-Sieg am letzten Spieltag gegen den FC 08 Villingen II den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt perfekt. Heiko Reich schoss das entscheidende 1:0 und sagte danach: „Dieses Tor werde ich nie vergessen.“

Streit des Jahres

Panthers gegen Liga Pro B: Die Basketballer der wiha.panthers Schwenningen eilten in der Saison 2016/2017 in der Regionalliga von Sieg zu Sieg – am Ende waren sie dennoch der große Verlierer. Als Meister sollte mit dem Aufstieg in die Liga Pro der Schritt in Richtung Profi-Basketball gemacht werden. Denkste! Ein Formfehler kostete die Panthers die Lizenz für die Liga Pro B. Aufstieg futsch! Zudem drohte der Verein mit einer Klage gegen die in der Profiliga bestehende Ausländerregelung und lenkte somit den Zorn von ganz Basketball-Deutschland auf sich. So gab es gleich zwei Streitpunkte zwischen den beiden Seiten – Ausländerregel und Lizenzierungsverfahren. Mittlerweile ist der Zwist beigelegt und die Panthers nehmen in dieser Saison einen weiteren, vielversprechenden Anlauf in Richtung Pro B.

Verein des Jahres

TV St. Georgen: Die St. Georgener Handballer setzen schon seit vielen Jahren konsequent auf ihre Eigengewächse. Auswärtige Verstärkungen sind beim TVS selten. Umso bemerkenswerter ist die Meisterschaft in der Landesliga und der damit verbundene Aufstieg in die Südbadenliga. Aktuell sind die Bergstädter dort zwar Schlusslicht. Doch eine Mannschaft, die sich aus so vielen vereinstreuen Spielern zusammensetzt, wird auch der direkte Abstieg nicht aus der Bahn werfen.

Überraschung des Jahres

Benedikt Doll: Am 11. Februar entschieden 0,7 Sekunden bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Hochfilzen über Gold und Silber im Herren-Sprint. Benedikt Doll (SZ Breitnau) traf alle zehn Schuss ins Schwarze und nutzte das Schwächeln der Konkurrenz gnadenlos aus. Als der Hinterzartener im Ziel war, begann das große Zittern, ob ihn noch einer der nachfolgenden Konkurrenten überholen kann. Doch Doll blieb auf Platz eins und sorgte mit dem Weltmeistertitel für eine kleine Sensation.

Pechvogel des Jahres

Daniela Maier: Es war lediglich eine lockere Trainingsfahrt vor dem Heim-Weltcup am Feldberg, die Skicross-Fahrerin Daniela Maier vom SC Urach am 3. Februar zum Verhängnis wurde. Bei einem Sturz zog sich die 21-Jährige einen Knorpelschaden zu, der drei Operationen und eine langwierige Reha zur Folge hatte. Erst vor wenigen Wochen zerschlug sich die kleine Resthoffnung auf einen Start in dieser Saison und die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Daniela Maier wird in der kommenden Saison wieder angreifen. Wir wünschen der sympathischen Sportlern natürlich gute Besserung.

Debüt des Jahres

David Ketterer: Alpine Weltcup-Starter aus dem Schwarzwald sind eine Rarität. Seit knapp einem Jahr gehört David Ketterer zu diesem kleinen Kreis. Seine starken Leistungen im Nor-Am-Cup, dem nordamerikanischen Pendant des Europacups, wurden mit dem ersten Weltcup-Start belohnt. Am 18. Januar war es in Kitzbühel soweit. Der Slalomspezialist vom SSC Schwenningen verpasste zwar den zweiten Durchgang klar, der erste Weltcup wird dem Hochemminger aber noch lange in Erinnerung bleiben. In diesem Winter hat Ketterer bereits vier Weltcup-Rennen hinter sich und kam dabei einmal in die Punkteränge.

Rekord des Jahres

Domenic Weinstein: Doppelt hält besser! Gleich zweimal verbesserte der Unterbaldinger Bahnradfahrer Domenic Weinstein im Juni bei den Deutschen Meisterschaften den deutschen Rekord über 4000 Meter auf 4:13,453 Minuten – eine Fabelzeit, die vor ihm nur vier Athleten weltweit unterboten. Dass es bei der Europameisterschaft im Oktober in Berlin „nur“ zu Bronze reichte, war für den 23-Jährigen zwar keine Enttäuschung, dennoch hatte sich Weinstein mehr erhofft.

Qualifikantin des Jahres

Jana Fischer: Das Wort Qualifikation war bei Snowboard-Crosserin Jana Fischer (SC Löffingen) in den vergangenen Wochen hoch im Kurs. Zunächst musste sich die Bräunlingerin für den Weltcup qualifizieren. Dies gelang ihr schon frühzeitig mit Top-Platzierungen im Europacup. Dann ging es darum, sich bei den Weltcups für die Finalläufe zu qualifizieren. Auch dies schaffte die 18-Jährige. Die nächste Hürde war die Qualifikations-Norm für die Olympischen Spiele (zweimal im Weltcup Top 16). Auch diese Hürde war für die Junioren-Vizeweltmeisterin nicht zu hoch. Nun hat Jana Fischer gute Chancen, dass im Februar 2018 ihr Olympia-Traum in Erfüllung geht.

Oldie des Jahres

Werner Bucher: Die Parallelen sind verblüffend. Sowohl Werner Bucher (FC Brigachtal) als auch Jupp Heynckes (FC Bayern München) sind Fußballtrainer im gehobenen Alter und übernahmen ihre kriselnden Herzensvereine während der laufenden Saison, nachdem beide Mannschaften je eine 0:3-Auswärtsniederlage kassierten hatten. Beide beerbten beim FCB einen italienischen Trainer und führten ihre Vereine wieder auf die Erfolgsspur. Kein Wunder also, dass das Onlineportal Fussball.de den 66-jährigen Werner Bucher, als „Jupp Heynckes der Bezirksliga“ bezeichnete.

Youngster des Jahres

Kevin Schiller: Zwei Europameistertitel, zwei Deutsche Meisterschaften und Platz fünf bei der Junioren-WM – die Bilanz des Jahres 2017 von Billardtalent Kevin Schiller kann sich sehen lassen. Besonders der EM-Titel im Einzelwettbewerb im August stellt den bisherigen Höhepunkt in der rasant voranschreitenden Karriere des Donaueschingers dar. Der 18-Jährige ist eines, wenn nicht sogar das größte Billard-Talent in Europa und kämpft darum, sein Hobby zum Beruf zu machen und in den USA als Profispieler die Kugeln einzulochen.

Aufreger des Jahres

Spielerstreik: Nachdem der SÜDKURIER exklusiv vom Spielerstreik des Fußball-Verbandsligisten FC Bad Dürrheim berichtete, sprach sich diese Meldung herum wie ein Lauffeuer. Da die Zahlungen an einige Spieler im Rückstand waren, blieb die Mannschaft einer Trainingseinheit geschlossen fern. Als Denkzettel an die Vereinsspitze geplant, sollte der Boykott gar nicht erst an die Öffentlichkeit gelangen. Als die Aktion bereits die Runde gemacht hatte, entschuldigte sich der Mannschaftsrat.

Farce des Jahres

Ringen-Regionalliga: Ein Aufstieg in höhere Ligen sollte normalerweise das Ziel jedes Sportlers sein. Bei den Ringern in der Regionalliga wehrten sich jedoch mehrere Mannschaften gegen den „drohenden“ Bundesliga-Aufstieg. Dadurch wurde die zweite Saisonhälfte zu einer echten Farce mit einem bedenklichen Verhalten, das vor allem der Sportart Ringen schadete.