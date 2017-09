Regionalsport Schwarzwald Tim Heine will Talfahrt stoppen

FC Löffingen peilt nach drei Niederlagen bei Dettingen-Dingelsdorf die Trendwende an

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – SG Dettingen-Dingelsdorf (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Dreimal in Folge ging der FC Löffingen zuletzt ohne Punkte und mit einem Torverhältnis von 3:11 vom Platz. Gegen die in der Tabelle hinter den Löffingern platzierten Gäste gibt es daher nur ein Ziel: schnellstens wieder den Vorwärtsgang einzulegen. „Drei Punkte müssen her. Da brauchen wir auch nicht viel zu diskutieren. Es geht jetzt darum, den guten Start nicht zu verspielen und in der Tabelle weiter abzurutschen“, sagt Löffingens Trainer Tim Heine.

Gute Kritiken erhielt seine Elf zuletzt mehrfach für ihre ansehnliche Spielweise. Doch die Gegentreffer fielen zu leicht, und vorn im Angriff trafen die eigentlich erfolgsverwöhnten Stürmer oft nur das Außennetz oder Aluminium. Da kommt es gerade zur richtigen Zeit, dass Spieler wie Peter Beha oder Adam Zimoch wieder in den Kader zurückkehren. „Peter ist ein wichtiger Führungsspieler. Schon seine Anwesenheit kann einiges bewirken“, hebt Heine den Stellwert des Angreifers heraus. Marco Kopp wird aus privaten Gründen fehlen. Schwer wiegt zudem, dass Neuzugang Marco Baumgärtner am Sonntag aus beruflichen Gründen fehlt. „Wir haben ihn verpflichtet, um defensiv stabiler zu stehen“, ergänzt Heine. Baumgärtner ist jedoch schon länger in Würzburg gebunden.

Heine hat im Training unter der Woche versucht, seinen Akteuren wieder mehr Selbstvertrauen einzuflößen. Die Mannschaft, so der Coach, müsse jetzt wieder so auftreten, wie in den ersten vier Partien, als alle bisherigen zehn Punkte geholt wurden. Die SG Dettingen, die zuletzt ebenfalls dreimal in Folge (1:10 Tore) unterlag, könnte der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt für die Baaremer sein.