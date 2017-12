Regionalsport Schwarzwald Thomas Ower wieder zurück

SERC Fire Wings beenden mit Sieg gegen Schlusslicht EKU Mannheim ihre Niederlagenserie

Eishockey, Regionalliga Südwest: SERC Fire Wings – EKU Mannheim 4:2 (0:1, 2:0, 2:1). Die SERC Fire Wings haben ihre Niederlagenserie nach fünf Pleiten hintereinander gestoppt. Sie bezwangen Schlusslicht EKU Mannheim in der Helios-Arena mit 4:2. Mit von der Partie war auch Torhüter-Eigengewächs Thomas Ower, der nach mehreren Stationen im Profi-Eishockey nach Schwenningen zurückkehrte. Gegen Mannheim teilte er sich die Einsatzzeit mit Uli Kohler.

Gegen die technisch limitierten, aber laufstarken und kampfbetont auftretenden Gäste tat sich die Mannschaft von SERC-Trainer Matthias Kloiber schwer. In der 11. Minute nutzte Mannheim ein Powerplay zur Führung. Nach der Drittelpause fanden die Fire Wings besser ins Spiel. In der 24. Minute schickte Mike Soccio mit einem Pass seinen Sturmkollegen Dominik Deuring auf die Reise, der allein auf den Mannheimer Torhüter zusteuerte und den Ausgleich markierte. Nur drei Minuten nach dem 1:1 schoss Marcel Thome die Blau-Weißen mit 2:1 in Führung. Kurz darauf feierte Torhüter Thomas Ower sein Comeback und zeichnete sich gleich in mehreren Situationen als sicherer Rückhalt aus.

Drei Minuten waren im letzten Drittel gespielt, da erzielte Mannheim das 2:2. In der 56. Minute blieb es dem auffälligsten SERC-Akteur, Dominik Deuring, vorbehalten, den Puck zum 3:2 ins Mannheimer Gehäuse zu befördern. Kurz vor Schluss nahm Mannheim den Torhüter vom Eis. Eine Strafzeit gegen die Fire Wings brachte den Gästen einen Sechs-gegen-Vier-Vorteil, doch Marcel Thome machte mit seinem zweiten Treffer zum 4:2 den Sack zu.

SERC-Schüler gewinnen haushoch

Schüler-Bundesliga: Schlusslicht Heilbronner EC war kein Maßstab für die U16-Mannschaft der Wild Wings Furture. Die jungen Schwenninger gewannen sowohl das Heimspiel am Samstag klar mit 9:0 (1:0, 5:0, 3:0) als auch tags darauf das Auswärtsspiel in Heilbronn mit 9:1 (6:1, 1:0, 2:0) Toren. Klar, dass Trainer Alexander Dück zufrieden war mit dem Auftritt seiner Jungs. Die Tore im ersten Spiel erzielten: Erik Schmidt, Tim Gorgenländer (2), Steven Granass (2), Markus Ivan (2), Pascal Pinsack und Robbie-Philipp Sabo. Am Sonntag trafen: Steven Granass, Viktor Steisel, Pascal Pinsack (3), Oscar Sodian, Miroslav Medek, Erik Schmidt und Alex Khristenko.