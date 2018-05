Regionalsport Schwarzwald Thomas Klimmer vom SV Öfingen: Dann schmeißen wir eine ordentliche Party

Rückblick auf 26. Spieltag in der Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: In einer sehr starken ersten Halbzeit legte der FC Bräunlingen die Grundlage zum 3:1-Erfolg gegen Grafenhausen. Die Bräunlinger Erfolgsserie nach der Winterpause hält weiterhin an und gibt Mannschaft, Trainer und Verein die allerbesten Karten in die Hand, die über zehnjährige Zugehörigkeit in der Kreisliga A zu beenden. „Die erste Halbzeit war vielleicht sogar die beste, die wir gespielt haben, seit ich hier Trainer bin. Viele Ballgewinne und ein schnelles Umschaltspiel haben uns da ausgezeichnet. In Halbzeit zwei mussten wir dem hohen Tempo etwas Tribut zollen“, sagt der zufriedene Trainer Uwe Müller.

Geht dem SSC Donaueschingen im Saisonendspurt etwas die Luft aus? Gegen Öfingen (3:3) und jetzt beim FC Lenzkirch (1:1) gelangen nur zwei Punkte. „Wir haben die Plätze eins und zwei nun nicht mehr in der eigenen Hand. Wir sind aber auch noch nicht raus. Auch die anderen Teams werden noch Punkte lassen“, sagt Trainer Thomas Minzer. In Lenzkirch ärgerte ihn die schlechte Chancenauswertung. „Wir müssen schon nach 45 Minuten statt 1:0 mit 3:0 vorn liegen. Die Situation beim Gegentreffer kann passieren“, ergänzt Minzer. Seine Elf muss am Mittwoch in Göschweiler ran und braucht da, wie wohl in allen kommenden Spielen, den maximalen Erfolg.

Nur einen statt der erhofften drei Zähler sammelte der TuS Oberbaldingen im Heimspiel gegen den FC Löffingen II (2:2) ein. „Für mich sind das zwei verlorene Punkte. Wir haben die zweite Halbzeit dominiert und müssen das Spiel früher für uns entscheiden“, bilanziert Trainer Bernhard Stern. Ihn ärgerte mehr der schnelle Gegentreffer zum 0:1, als der späte 2:2-Ausgleich. „Solche individuellen Fehler wie vor dem 0:1 darfst du dir nicht erlauben“, bemängelt Stern. Rechnerisch hat der Aufsteiger den Klassenerhalt sicher. Ob der Trainer weiterhin in Oberbaldingen bleibt, ist immer noch nicht entschieden. Stern: „Wir sind weiterhin in Gesprächen.“

Auch der FC Pfohren musste sich auf eigenem Platz gegen den FC Bad Dürrheim II mit einem 2:2 begnügen. Nach der schnellen Führung kassierte Pfohren binnen weniger Minuten zwei Gegentreffer. „Wir haben die Ordnung verloren und sind wieder in alte Muster verfallen“, sagt Trainer Dominic Häring. In Halbzeit zwei hatten die Pfohrener gute Möglichkeiten, aber auch Glück bei einem Lattentreffer der Bad Dürrheimer. Das Häring-Team spielt unter anderem noch gegen Hinterzarten und Donaueschingen und könnte in der Entscheidung um die Plätze eins und zwei zum Zünglein an der Waage werden.

Mit dem 4:1-Erfolg gegen Gündelwangen hat der SV Öfingen einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Theoretisch sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. „Wir trauen der Sache noch nicht ganz. Ein weiterer Sieg würde uns aber ans Ziel bringen“, sagt Spielausschussvorsitzender Thomas Klimmer und kündigt an: „Dann können wir eine ordentliche Party schmeißen.“ Öfingen zeigte gegen Gündelwangen, wie zuvor schon in einigen Partien nach der Winterpause, einen ganz starken Auftritt. „Da kannst du nur den Hut vor der Mannschaft ziehen. Ein großer Wille zeichnet uns aus. Die Jungs haben jetzt mehrfach gezeigt, wozu sie fähig sind“, freut sich Klimmer.

Mit vier Toren in den ersten 30 Minuten legte der FC Hüfingen die Grundlage zum klaren 4:1-Sieg gegen Göschweiler. Vier Treffer, noch dazu in so kurzer Zeit, sind Hüfingen im bisherigen Saisonverlauf nicht gelungen. „Wir haben in diesem Kellerduell gewusst, was für uns auf dem Spiel steht. Wir haben sehr konzentriert begonnen und endlich auch einmal unsere Chancen genutzt. Wir wissen aber auch, dass dieser Sieg nur ein erster Schritt ist“, sagt Spielertrainer David Invernot. Hüfingen steht weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Am Samstag steht für die Elf beim FC Neustadt II bereits das nächste Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf an.