Bräunlingen Theo Föhrenbach gewinnt alle Spiele

Erste Bezirksjugendrangliste für Tischtennis-Nachwuchs in Stühlingen

Tischtennis: (ma) Theo Föhrenbach vom TTC Löffingen und Daniel Ramesh vom TTSV Mönchweiler waren die beiden besten Tischtennisspieler bei der gemischten ersten Bezirksjugendrangliste in Stühlingen. Im direkten Vergleich siegte der Löffinger in fünf Sätzen (5:11, 11:9, 9:11, 11:7, 11:8) und sicherte sich ungeschlagen den Ranglistensieg. Bei den Mädchen war Evita Wiedemann (TTF Stühlingen) die Beste. Sie wurde als einzige aufgrund ihrer Spielstärke in die Gruppe I eingeordnet und belegte im Feld der Jungen einen sehr guten fünften Rang. Herausragend war auch Megan Cytacki aus Stühlingen, die als U 13-Spielerin in ihrer Gruppe alle sieben Spiele gewann und keinen Satz verlor. In der Regel steigen die drei Erstplatzierten jeder Gruppe eine Stufe höher auf und die letzten drei Spieler/innen ab.

Die Ergebnisse:

Gruppe 1: 1. Theo Föhrenbach, Löffingen 21:7, 7:0; 2. Daniel Ramesh, Mönchweiler 20:3, 6:1; 3. Manuel Franz, Villingen 15:9, 5:2; 4. Nils Oehlschläger, Klettgau 12:12, 4:3; 5. Evita Wiedemann, Stühlingen 14:13, 3:4; 6. Marco Seng, TTG Furtwangen/Schönenbach 7:16, 2:5; 7. Tom Huber, Klettgau 8:18, 1:6; 8. Niclas Fehrenbach, Löffingen 2:21, 0:7.

Gruppe 2: 1. Alexander Matlok, Villingen 21:7, 7:0; 2. Eric Miller, Mönchweiler 20:5, 6:1; 3. David Neumaier, Schonach 15:10, 5:2; 4. Katharina Renner, TTG Furtwangen/Schönenbach 14:4, 3:4; 5. Kevin Jegg, Blumberg 10:12, 3:4; 6. Eileen Wiedemann, Stühlingen 9:12, 3:4; 7. Andreas Fuchs, Mönchweiler 8:19, 1:6; 8. Christian Renner, Tannheim 3:21, 0:7.

Gruppe 3: 1. Leo Bendel, Stühlingen 19:6, 6:1; 2. Silvio Franz, Villingen 18:8, 6:1; 3. Felix Fehrenbach, Villingen, 16:13, 4:3; 4. Maurice Renouard, Hornberg, 14:13, 4:3; 5. Fabio Benz, Löffingen, 15:12, 3:4; 6. Marcel Mauch, Villingen 11:14, 3:4; 7. Lara Mittmann, Furtw./Schön. 6:18, 1:6;

Gruppe 4: 1. Maurice Sauter, Villingen, 21:5, 7:0; 2. Lars Mantel, Löffingen 16:8, 5:2; 3. Tim Burggraf, Marb./Rietheim 15:9, 5:2; 4. Nils Sauer, Villingen, 17:13, 4:3; 5. Jan Niklas Kammerer, Schonach 11:15, 3:4; 6. Jonas Kammerer, Nussbach, 9:18, 3:4; 7. Elisabeth Kunz, Villingen, 12:19, 1:6; 8. Jonathan Dold, Tannheim, 7:21, 0:7.

Gruppe 5: 1. Megan Cytacki, Stühlingen, 21:0, 7:0; 2. Cedrik Stunf, Nussbach, 18:9, 6:1; 3. Marko Gasljevic, Furtw./Schönenbach, 17:8, 5:2; 4. Alicia Feist, Tannheim,. 12:16, 3:4; 5. Simon Klimmer, Bräunlingen, 11:15, 3:4; 6. Cedric Wehrle, Tannheim, 10:16, 2:5; 7. Niklas Kaltenbrunner, Löffingen, 7:19, 2:5; 8. Leon Müller, Mönchweiler, 5:21, 0:7.

Gruppe 6: 1. Nina Müller, Stühlingen, 18:8, 6:1; 2. Paulo Krämer, Klettgau, 19:9, 6:1; 3. Carlos Krämer, Klettgau, 19:9, 5:2; 4. Tim Fuchs, Mönchweiler, 14:13, 4:3; 5. Simon Bruhn, Mönchweiler, 14:13, 3:4; 6. Rajas Thanheiser, Nussbach, 14:13, 3:4; 7. Luca Kammerer, Schonach, 4:20, 1:6; 8.Maurice Wehrle, Tannheim, 4:21, 0:7.

Gruppe 7: 1. Jannis Knackmuß, Marb./Rietheim, 21:1, 7:0; 2. Jana Mittmann, 18:9, 6:1; 3. Emily Huhmann, beide Furtw./Schön., 18:9, 5:2; 4. Pascal Fritsch, Klettgau, 16:9, 3:4; 5. Hour Alsayed, Stühlingen, 10:15, 2:5; 6. Malte Barth, Erdmannsweiler, 6:16, 2:5; 7. Maximilian Kneipp, Mönchweiler, 8:19, 2:5; 8. Samuel Arnold, Schonach, 2:21, 0:7.

Gruppe 8: 1.Roman Hettich, Löffingen, 21:2, 7:0; 2. Finn Grebs, Marb./Rietheim, 19:4; 6:1; 3. Mark Neininger, Marb./Rietheim, 15:9, 5:2; 4. Manuel Götz, Villingen, 15:11, 4:3; 5. Dustin Frey, Blumberg, 11:14, 3:4; 6. Jakob Riesle, Marb./Rietheim 9:17, 2:5; 7. Philipp Kaltenbrunner, Bräunlingen, 5:19, 1:6; 8. Philpp Grieshaber, Erdmannsweiler, 2:21, 0:7.

Gruppe 9: 1. David Großklaus, Marb./Rietheim, 19:6, 6:1; 2. Niklas Huber, Villingen, 19:10, 6:1; 3. Stefan Roth, Villingen , 18:9, 5:2; 4. Florian Wider, Löffingen, 16:12, 4:3; 5. Tom Scheu, Bräunlingen, 15:12, 4:3; 6. Joshua Geßner, Schonach, 11:15, 2:5; 7. Elija Arnold, Schonach, 5:20, 1:6; 8. Alexander Beha, Erdmannsweiler, 2:21, 0:7.

Gruppe 10: 1. Adriam Schünemann, Marbach/Rietheim 18:3, 6:0; 2. David Mahler, Bräunlingen, 17:7, 5:1; 3. Nico Bercher, Klettgau, 14:10, 3:3; 4. Connor Burger, Schonach, 9:13, 3:3; 5. Aylin Felek, Blumberg, 11:14, 2:4; 6. Enrique Vazquez-Perez, Blumberg, 8:12, 2:4; 7. Vanessa Thiel, Stühlingen, 0:18, 0:6.