Regionalsport Schwarzwald Tennisgate Junior Cup: Pokale für Milic und Putschbach

Talente des TC BW Villingen behaupten sich bei Turnier glänzend

Tennis: (jm) Gutes Tennis zeigten die Teilnehmer des Tennisgate Junior Cups auf der Anlage des TC Blau-Weiß Villingen. Einmal mehr bewiesen mehrere heimische Spieler bei diesem mit Spielern aus dem gesamten südwestdeutschen Raum besetzten Jugendturnier in der Reihe des LBS-Cups ihre Klasse. Als Sieger ihrer Altersklasse gingen in der U10 Lazar Milic und in der U16 Patrick Putschbach hervor.

Patrick Putschbach vom TC Blau Weiß Villingen setzte sich im Finale gegen Beppo Helmensdorfer (TC Lindau) mit 6:2 und 6:4 durch. In den Gruppenspielen war zuvor der Villinger Felix Kopecky dem späteren Finalisten aus Lindau denkbar knapp mit 0:6 7:6 und 7:10 unterlegen.

Lazar Milic vom TC Blau Weiß Villingen bewies in der U10 Nervenstärke. Sowohl gegen seinen jüngeren Mannschaftskollegen Lasse Bohr als auch gegen den Deisslinger Noah Liedkte gewann er im Matchtiebreak. Lediglich aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses verfehlte Bohr, der eine Altersklasse höher antrat, knapp das Podest.

Eng ging es auch bei den Junioren U12 zu. Hier setzte sich Eric Blum vom niedersächsischen SV Nienhagen knapp vor die beiden Villinger Milo Leuenberger und Nikolas Schmid. Die Konkurrenz der Juniorinnen U12 entschied Johanna Öxle vom TC Meckenbeuren-Kehlen für sich.

Das größte Teilnehmerfeld bildeten die Junioren U14. Auch hier hatte mit Max Reinhart ein Spieler vom TC Meckenbeuren-Kehlen die Nase vorne. Ihm unterlag der Villinger Markus Schmid im Halbfinale mit 0:6 und 6:7.

Auf dem Midcourt trugen die Juniorinnen und Junioren der U9 ihre Spiele aus. Bei den Jüngsten des Turniers stand schließlich Robin Männl vom TC Dunningen vor Malena Joerger vom TC BW Donaueschingen oben auf dem Treppchen. Auf Platz drei und vier folgten die Villinger Yasser Rühl und Stella Hauser. Die Schwenningerin Irena Ghinea belegte den 5. Platz.

Bereits Ende Oktober wird der Tennisnachwuchs des Bezirks Schwarzwald Bodensee schon wieder in Villingen aufschlagen. Dann werden in der Tennishalle am Friedengrund die Bezirksmeisterschaften ausgetragen.