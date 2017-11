Regionalsport Schwarzwald Tennenbronner Ringer jubeln über Derby-Triumph

Regionalligist KSV gewinnt Heimkampf gegen Sulgen vor 500 Zuschauern

Ringen, Regionalliga: KSV Tennenbronn – AV Sulgen 22:10 (lh). Einen klaren Derby-Sieg feierten die Tennenbronner. Die Hausherren liefen in Bestbesetzung auf. Die Gäste hingegen mussten den beruflich verhinderten Pierre Morhardt durch Rico Hezel ersetzen und ließen zudem die 75 kg Freistilklasse unbesetzt. Tennenbronn steht durch den Erfolg wieder auf einem Aufstiegsplatz zur Bundesliga.

Zum Auftakt bis 57 kg konnte KSV-Ringer Georgios Scarpello gegen den Favoriten Shota Glonti eine überhöhte Niederlage nicht verhindern. Trotz seines 32 Kilo Gewichtsvorteils hatte Dimitar Kumchev (KSV) vor Nodar Egadze großen Respekt. Der Sulgener kam zu einem knapp 2:1-Punktsieg.

David Brenn (KSV/61 kg) brauchte die erste Runde, um AVS-Ringer Robin Hezel in den Griff zu bekommen. Danach drehte er immer stärker auf und wurde Überlegenheitssieger. Gehandicapt an der Schulter ging KSV-Akteur Dominik Pfeifer (98 kg) in den Kampf gegen David Stumpe. Beim Stand von 10:0 für Stumpe gab Pfeifer auf. Lukas Brenn (KSV/66 kg gr.) landete gegen Ersatzmann Rico Hezel einen 9:5 Punktsieg.

Miroslav Geshev wurden nach mehreren Bodenrollen Überlegenheitssieger gegen Philipp Bühler. Bis 71 kg führte Matteo Lehmann (KSV) gegen Marco Eckl zwar 9:2, musste sich jedoch noch 9:10 geschlagen geben. Es sollte der letzte Sieg der Gäste an diesem Abend gewesen sein. Florian Neumaier brauchte nur zweieinhalb Minuten, um Valentin Baier mit 16:0 auszupunkten. Fabian Reiner kam gegen Jannik Malz zu einem Schultersieg. Der kampflose Vierer von Timo-Marcel Nagel schraubte das Gesamtergebnis auf 22:10.