regionalsport schwarzwald Teilerfolg für DJK Villingen

Remis in Hilzingen

Fußball-Landesliga: FC Hilzingen – DJK Villingen 2:2 (1:1). Wegen eines Gewitters wurde die Partie bereits nach vier gespielten Minuten für 40 Minuten unterbrochen. Danach ging es erst richtig los. Der Hilzinger Dukart wurde von Sarr sauber ausgebremst. Die DJK stand zunächst tief. Eine gute Möglichkeit der Gäste blockte Drochula in letzter Sekunde zum Eckball. Dann schoss Jeckl am Lattenkreuz vorbei. In dieser Phase war Jeckl meist nur regelwidrig zu stoppen, doch die Hilzinger Freistöße brachten nichts ein. Schließlich war es doch Jeckl, der sich durchsetzte und zum 1:0 traf. Nur vier Minuten später schlug die DJK zurück. Giesler köpfte die Flanke unhaltbar ein.

Nach der Pause hatte zunächst Hilzingen die besseren Möglichkeiten. Da fiel auch das 2:1. Holzreiter ließ sich als Torschütze feiern. Dukart hätte Minuten später die Führung ausbauen können. Nach 70 Minuten stellte der Gastgeber die angriffsorientierte Spielweise fast vollständig ein und versuchte die Führung zu verwalten.

Sofort hatte die DJK wieder mehr Spielanteile. Villingen drückte mit allen Mitteln auf den Ausgleich und Hilzingen agierte hektisch. Die Gäste stemmten sich gegen die drohende Niederlage und wurden belohnt. Werner markierte den Ausgleich. Die Schlussminuten waren nochmals etwas hektisch. Hilzingen gelang es nicht mehr, umzuschalten. Die Punkteteilung ist gerecht. Tore: 1:0 (32.) Jeckl, 1:1 (36.) Giesler, 2:1 (55.) Holzreiter, 2:2 (87.) Werner; ZS: 130; SR: Langeneckert (Appenweier).

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Werner, Giesler (78. Zimmermann), Pfriender (81. Förnbacher), Käfer (62. Takuete), Reich, Tritschler, Riesle, Alieu Sarr, Avci (72. N. Müller).