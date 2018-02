Regionalsport Schwarzwald Tandem-Schiedsrichter im Schwarzwald geplant

Jonas Hirt hofft auf mehr Anmeldungen für Neulingslehrgang

Fußball: (jh) Mehr als 80 Schiedsrichter fehlen im Schwarzwald. Damit sich diese Zahl verkleinert, veranstaltet der Bezirksschiedsrichterausschuss Jahr für Jahr einen Neulingslehrgang, um neue Talente auszubilden. Am 16. Februar beginnt der diesjährige Lehrgang in Donaueschingen. Bislang liegen 14 Anmeldungen vor. „Das sind noch zu wenig“, sagt Jonas Hirt, der Verantwortliche des Lehrgangs.

An insgesamt vier Terminen werden die neuen Schiedsrichter ausgebildet, hauptsächlich im Regelwerk. „Wir wollen in diesem Jahr die Ausbildung praxisnaher gestalten“, so Hirt. Für ihn bedeutet das einerseits, dass unwichtigere Regeln, wie die Ausrüstung der Spieler, die Anwärter mittels eines E-Learning-Portals selbst erlernen können. Zum anderen werden wichtigere Regeln, wie Freistoß oder Strafstoß, nicht im Seminarraum vermittelt, sondern auf einem Sportplatz. Hirt: „Wir wollen die Anwärter damit besser vorbereiten.“ Am Ende des Lehrgangs müssen die Schiedsrichter eine theoretische Prüfung mit 30 Fragen bestehen. „Das klingt nach viel, manchmal muss einer die Prüfung wiederholen, aber in den vergangenen Jahren hat es jeder geschafft“, sagt Hirt.

Ein großes Problem ist, dass sich häufig junge Schiedsrichter nach nur wenigen Spielen bereits wieder abmelden. Hirt: „Das kann an schlechten Erfahrungen bei den Einsätzen liegen.“ Die Schiedsrichter sehen hier Handlungsbedarf, denn am Lehrgang nehmen vor allem Teilnehmer unter 18 Jahren teil. Damit sie sich anfangs besser zurechtfinden, haben sie einen „Paten“ zur Unterstützung. Das Modell mit den Paten soll im Schwarzwald ausgebaut werden. Wo es möglich ist, werden die jungen Schiedsrichter ihre ersten Spiele zusammen mit einem höherklassig erfahrenen Kollegen leiten und die Entscheidungen gemeinsam fällen – Tandemschiedsrichter nennt sich das. „Im Gegensatz zum Paten ist der Tandemschiedsrichter auf dem Feld. Er kann dem jungen Kollegen direkt Rückmeldung geben“, so Hirt.

Der Lehrgangsleiter hofft, dass am 16. Februar mindestens 20 Teilnehmer im Seminarraum sitzen. Hirt: „Für die Vereine ist es sicherlich nicht einfach, geeignete Kandidaten zu finden. Jedoch können wir das Problem Schiedsrichtermangel nur gemeinsam lösen.“

Neulingslehrgang

Die Termine für die Schiedsrichter-

Neulings-Lehrgänge:

16. Februar: 19 Uhr bis 21 Uhr

24. Februar: 9 Uhr bis 18 Uhr

25. Februar: 9 Uhr bis 18 Uhr

3. März: 9 Uhr bis 14 Uhr.

Die Termine finden statt im Gasthaus Waldblick (Am Hinteren Berg 7, Donaueschingen) statt. Weitere Infos und das Anmeldeformular gibt es im Internet unter: schwarzwald.sbfv.de