Regionalsport Schwarzwald TV Villingens Trainer Johansson: "Die Ziele gehen uns nicht aus"

Rund um den Volleyball-Drittligisten TV Villingen. Mehr Einsätze für jüngere Spielerinnen

Volleyball, Dritte Liga, Damen: Trotz einer über weite Strecken guten Leistung gab es für die Volleyballerinnen des TV Villingen bei der Bundesliga-Reserve des VC Wiesbaden bei der 0:3-Niederlage nichts zu holen. Nach dem Spiel gingen die Villinger Spielerinnen zwar enttäuscht, aber auch erhobenen Hauptes aus der Halle.

Zweikampf: Nach dem vergangenen Wochenende zeichnet sich deutlich ab, dass wohl nur noch zwei Mannschaften um die Meisterschaft kämpfen. Der SV Sinsheim und der VC Wiesbaden II haben sich schon etwas von den Konkurrenten abgesetzt. Für Villingens Trainer Sven Johansson sind das auch die „komplettesten Teams“. Möglicherweise kann der TV Villingen bei der Titelvergabe sogar das Zünglein an der Waage spielen, denn am 10. März kommt Sinsheim in die Hoptbühlhalle.

Ziel: Für den TV Villingen geht es in der Saison wohl nur noch um eine Platzierung auf den Rängen vier bis sechs. Völlig egal ist das Trainer und Spielerinnen indes nicht. Im Gegenteil: „Wir werden bis zum letzten Spieltag alles geben. Allein die Aussicht, mit Sinsheim und Beiertheim noch zwei besser platzierte Mannschaften zu empfangen, ist Motivation genug. Außerdem gilt es, die hinter uns stehenden Teams zu schlagen. Die Ziele werden uns nicht ausgehen“, ergänzt Johansson.

Enttäuschung: Aufgrund der starken Leistungen in den ersten zwei Sätzen in Wiesbaden war für die Villingerinnen sogar mehr drin als eine 0:3-Niederlage. Johansson: „Der Glaube an eine Überraschung hat uns sicherlich nicht gefehlt. Die ersten zwei Sätze waren gut. Ich hätte gerne einen Punkt mitgenommen und auch meine Spielerinnen waren nicht ganz zufrieden. Unterm Strich haben wir eine gute Leistung gezeigt, uns aber nicht belohnt.“

Stadtrundgang: Nach den weiten Anreisen (nach Wiesbaden waren es nicht ganz vier Stunden) bleiben für die Villingerinnen oftmals vor Ort nur Aufwärmtraining, Spiel und Rückreise. Anders am Samstag in Wiesbaden: Da die Sporthalle genau im Stadtzentrum liegt, blieb für die Schwarzwälderinnen sogar noch Zeit für einen kleinen Stadtrundgang durch die Fußgängerzone in der hessischen Landeshauptstadt. Die Gastgeber luden die Villinger Reisegruppe anschließend zum Besuch der folgenden Bundesliga-Partie Wiesbaden gegen Münster ein, doch wegen der weiten Rückreise sagte der TV-Tross ab. „Sicherlich wäre das interessant für uns gewesen, aber dann hätten wir in Wiesbaden übernachten müssen“, so Johansson. So waren die Villingerinnen schon gegen 20.30 Uhr zu Hause.

Umbau: Am Samstag empfängt Villingen das Tabellenschlusslicht vom Bundesstützpunkt Stuttgart. Ein Sieg ist Pflicht. Auf einer Position muss Johansson sein Team umbauen. Felicitas Piossek musste wegen beruflicher Verpflichtungen schon jetzt absagen. Somit wird die junge Jule Gaisser zusammen mit Lena Kälberer den Mittelblock bilden. Jule Gaisser wird mit viel Selbstvertrauen kommen, schließlich erzielte sie am Samstag in der zweiten Mannschaft die zwei entscheidenden Punkte beim Derby-Sieg in Bad Dürrheim. Johansson erwartet keinen Nachteil. Im Gegenteil: Im Saisonfinale will er ohnehin den jüngeren Spielerinnen mehr Einsatzzeiten gewähren, um sie an das höhere Niveau heranzuführen. Wahrscheinlich schon beim Training am Dienstag wird der Coach Videoszenen aus dem Hinspiel in Stuttgart einspielen, als sich seine Mannschaft zu einem Arbeitssieg mühte.

Verletzungen: Weiterhin kein Thema ist eine Rückkehr der langzeitverletzten Julia Reich, die aktuell nur auf dem Laufband trainiert. Auch Nina Gass ist nun schon vier Wochen ohne Trainingseinheit. Eine MRT-Untersuchung wegen der Rückenschmerzen brachte keine neuen Erkenntnisse. Sie wird auch gegen Stuttgart nicht spielen. Drittes Sorgenkind ist Ramona Wolbert, bei der eine alte Daumenverletzung wieder aufgebrochen ist, weshalb sie in Wiesbaden nur einen Kurzeinsatz absolvierte. „Am Samstag sah es nicht gut aus. Wir müssen abwarten, ob sie trainieren kann“, so Johansson. Wie bereits in Wiesbaden, wird Nikola Strack die Position übernehmen.