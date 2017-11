Regionalsport Schwarzwald TV Villingen macht aus der Not eine Jugend

Volleyball-Drittligist mit personellen Problemen. Vier von elf Spielerinnen fallen derzeit verletzt aus

Volleyball, Dritte Liga Damen: Mit dem 3:0-Erfolg in Stuttgart hat der TV Villingen nach zuletzt zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur gefunden. Die nächsten drei Partien im November, am Samstag gegen Bretzenheim und anschließend in Beiertheim und Sinsheim, werden zeigen, ob der Trend anhält.

Verletzung: Noch am Sonntagabend, nach der Rückkehr aus Stuttgart, begab sich die im Spiel verletzte Außenspielerin Julia Reich in ärztliche Behandlung. Die erste Diagnose lässt einen längeren Ausfall befürchten. „Das Außenband im Sprunggelenk ist gerissen. Zudem ist wohl auch das Syndesmoseband beschädigt. Wenn das operiert werden muss, wird Julia einige Wochen pausieren müssen“, sagt Trainer Sven Johansson. Da auf dieser Position auch Maria Kühne bisher vom Arzt Sprungverbot hat, stehen Johansson mit Nadine Hones und Martina Bradacova nur noch zwei Angreiferinnen zur Verfügung. Das ist vor allem im Training nicht optimal, zumal Hones wegen ihres Studiums nur am Donnerstag und Freitag mit der Mannschaft übt.

Hoffnung: Leichte Entwarnung gibt es indes bei der verletzten Zuspielerin Ramona Wolbert. Sie soll am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bis zum Spiel am Samstag wird die Zeit allerdings sehr knapp. Johansson geht deshalb davon aus, dass erneut Miriam Senk diese Position bekleiden wird.

Ausfall: In diesem Jahr wird Zuspielerin Nikola Strack wohl keinen Ball mehr auf ihre Teamkameradinnen ablegen. Johansson erfuhr im Gespräch mit der gesundheitlich angeschlagenen Zuspielerin, dass Strack frühestens im Januar wieder mit leichtem Training beginnen kann. Noch sei aber auch diese Prognose unsicher.

Nachrücker: Mit Amelie Nunnenmacher (universal) und Jule Gaisser (Mittelblock) werden zwei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft in den Drittliga-Kader aufrücken. Schon vor der Saison galten die beiden Teenager perspektivisch als Hoffnungsträger. Beide sollen nun, wenn möglich, die komplette Woche mit dem Drittliga-Team trainieren, nachdem zunächst nur eine Einheit geplant war. Wahrscheinlich werden beide am Samstag im Heimspiel gegen Bretzenheim auch im Kader stehen.

Überraschung: Der Spieltag am Wochenende wartete mit einer Überraschung auf. Aufsteiger TV Lebach, den der TV Villingen in dessen Halle mühelos bezwungen hatte, siegte beim Titelfavoriten Sinsheim mit 3:2 Sätzen. Die Tabelle hat schon jetzt eine Zweitteilung erfahren. Zwischen den Plätzen sieben und acht liegen bereits sechs Punkte Differenz. Da Stuttgart als Ausbildungs- und Kadermannschaft nicht absteigen darf, zittern schon jetzt Bad Vilbel, Kassel und Villingens kommender Gegner Bretzenheim um den Klassenerhalt. Zwei Teams steigen am Saisonende ab.

Einschränkung: Wegen der personellen Sorgen wird es in den Trainingseinheiten der Villingerinnen in dieser Woche zu Einschränkungen kommen. Ein Trainingsspiel von zwei kompletten Mannschaften, wie in der vergangenen Saison öfters praktiziert, wird es nicht geben. „Wir werden positionsspezifisch arbeiten“, kündigt Johansson an. Ihm ist es wichtig, keine weiteren Verletzungen zu riskieren, da sich sonst die Mannschaft am Samstag von allein aufstelle und ihm jegliche Wechselalternativen wegbrechen würden.