Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: Wir wollen den Favoriten ärgern

Drittliga-Volleyballerinnen in Wiesbaden. Verletzung von Nina Gass gibt Rätsel auf

Volleyball, Dritte Liga, Damen: VC Wiesbaden II – TV Villingen (Samstag, 15 Uhr). Als krasser Außenseiter reisen die Villinger Volleyballerinnen nach einem spielfreien Wochenende zur Bundesliga-Reserve nach Wiesbaden. Die Gastgeberinnen sind zwischenzeitlich zum großen Titelfavoriten aufgestiegen. Sie haben bisher zehn ihrer elf Spiele gewonnen, darunter auch das Hinspiel in der Hoptbühlhalle, als die Villingerinnen nach einer 2:0-Satzführung noch mit 2:3 unterlagen. Wiesbaden ging bisher nur am ersten Spieltag in eigener Halle gegen Sinsheim als Verlierer vom Feld. Danach begann die eindrucksvolle Erfolgsserie. Wiesbaden ist aktuell zwar „nur“ Tabellenzweiter, ist aber noch mit einem Spiel in Rückstand.

Villingens Trainer Sven Johansson legte in den jüngsten Trainingseinheiten großen Wert darauf, die guten Angaben vom Spiel in Waldgirmes zu stabilisieren. „Wir werden in Wiesbaden eine gute Qualität und Strategie beim Aufschlag benötigen. Zu Hause lief es zuletzt nicht so toll, aber mit starken Angaben wie in Waldgirmes können wir den Favoriten ärgern“, betont Johansson. Er weiß, dass die Gastgeberinnen in eigener Halle kaum zu bezwingen sind und nimmt den Druck von den Schultern seiner Spielerinnen. „Wir haben nichts zu verlieren. Schon ein Punkt wäre zufriedenstellend.“ In den vergangenen zwei punktspielfreien Wochen gab es für Johansson keinen Grund, am Trainingsumfang etwas zu ändern. Der zuletzt überraschende Erfolg in Waldgirmes soll neuen Rückenwind geben.

Neben der schon länger verletzten Julia Reich muss Johansson erneut auf Mittelblockerin Nina Gass verzichten, deren Rückenschmerzen allgemein Rätsel aufgeben. „Nina wird nun intensiver untersucht. Sie ist seit zwei Wochen nicht mehr im Training“, betont Johansson. Somit sind in Wiesbaden auf der Position Felicitas Piossek und Lena Kälberer gesetzt. Möglicherweise wird Johansson zudem Jule Gaisser mitnehmen, um im Mittelblock eine weitere Alternative zu haben. Alle anderen Spielerinnen sind einsatzbereit.

Durch den frühen Spielbeginn werden die Villingerinnen bereits gegen 8 Uhr abfahren. Im Bus wird Johansson den Spielerinnen ausgewählte Sequenzen aus dem Hinspiel zeigen, um sein Team intensiv auf den Gegner einzustimmen und damals gemachte Fehler nochmals zu dokumentieren. Wiesbaden verfügt über eine Mannschaft, in der routinierte aber auch ganz junge Spielerinnen stehen. Acht der zwölf Volleyballerinnen wurden vor der Saison neu ins Team integriert. 2016 war Wiesbaden Drittliga-Meister und vergangene Saison Vizemeister hinter dem TV Villingen. Auf einen Zweitliga-Aufstieg verzichtete Wiesbaden immer wieder.