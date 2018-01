Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: "Wir haben couragiert gespielt"

Drittliga-Volleyballerinnen müssen sich in Wiesbaden bei Bundesliga-Reserve mit 0:3 geschlagen geben

Volleyball, Dritte Liga, Süd: VC Wiesbaden II – TV Villingen 3:0 (25:21, 30:28, 25:18). (daz) Ohne Punkte kehrte der TV Villingen am Samstag vom Tabellenzweiten zurück. Villingen lieferte dem Favoriten in den ersten zwei Sätzen einen großartigen Kampf, bei dem auch spielerisch viel klappte. Knackpunkt in der Partie war der verlorene zweite Satz, in dem Villingen lange führte und nah am Satzausgleich war. „Ein Satzgewinn oder möglicherweise gar ein Punkt wäre für uns machbar gewesen. Wir haben couragiert gespielt und uns nicht versteckt. Letztlich hat Wiesbaden jedoch verdient gewonnen“, meinte Villingens Trainer Sven Johansson.

Villingen begann mit Martina Bradacova und Nadine Hones auf den Außenpositionen, Felicitas Piossek und Lena Kälberer im Mittelblock, Libero Sonja Kühne, Michelle Feuerstein auf diagonal und Nikola Strack im Zuspiel, wobei Strack kurzfristig für Ramona Wolbert einsprang, die sich im Abschlusstraining eine Daumenverletzung zugezogen hatte. Beide Teams agierten vom Start weg sehr konzentriert. Keine Mannschaft setzte sich mit mehr als einem Punkt ab. Immer wieder glich das zurückliegende Team aus (9:9/17:17). Dann aber kam bei Wiesbaden Laura Rodwald. die starke Außenannahmespielerin, die die Gastgeber nahezu im Alleingang auf die Siegspur brachte. Rodwald machte die entscheidenden Punkte und Villingen bekam die Wiesbadenerin einfach nicht in den Griff. So ging dieser Satz noch deutlich an die Hessen.

Villingen steckte den 0:1-Rückstand gut weg. Mehr noch: Im zweiten Satz führten die Villingerinnen schnell mit 10:5. Der Abstand blieb danach konstant, da beide Teams kontinuierlich punkteten. Viel deutete auf den Villinger Satzgewinn hin, doch wie zuvor gehörte auch das Ende des zweiten Satzes den Gastgebern, die zum 24:24 ausglichen. Ab da entwickelte sich die Partie zum Krimi mit ständig wechselnden Führungen. Fehler in der Villinger Annahme und im Angriff ließen Wiesbaden die zwei entscheidenden Punkte machen.

„Der Satzverlust hat bei uns Spuren hinterlassen, ja fast die Luft genommen und tat unheimlich weh“, so Johansson. Der Trainer brachte Maria Kühne für Nadine Hones, die über Rückenschmerzen klagte. Kühne spielte fortan fehlerlos, doch Wiesbaden hatte nun Oberwasser. Villingen lag immer zurück (12:15/14:16). Johansson versuchte mit der Einwechslung von Lisa Spomer und Ramona Wolbert neue Akzente zu setzen, doch Wiesbaden war nun nicht mehr aufzuhalten. „Wir haben keinen richtigen Zugriff mehr bekommen. Da zeigte sich auch die Klasse der Gastgeber. Wir sind dennoch erhobenen Hauptes aus der Halle gegangen“, ergänzte Johansson.