Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: "Unser Auftritt war sensationell"

Drittliga-Volleyballerinnen aus dem Schwarzwald feiern 3:2-Erfolg bei Spitzenreiter Sinsheim

Volleyball, Dritte Liga, Damen: SV Sinsheim – TV Villingen 2:3 (25:21, 23:25, 20:25, 25:19, 13:15). Fünfmal gastierten die Villinger Volleyballerinnen in den vergangenen Jahren beim ehemaligen Bundesligisten und fünfmal kehrte Villingen mit einer Niederlage im Gepäck zurück. Der sechste Anlauf am Samstag war endlich von Erfolg beschieden. Dabei hatte im Vorfeld kaum etwas für Villingen gesprochen. Sinsheim führte die Liga an und Villingen reiste mit Personalsorgen an, die sich durch den kurzfristigen Ausfall von Nina Gass in der Aufwärmphase sogar noch verstärkten. Doch mit einer tollen Energie- und Teamleistung entführte Villingen zwei Punkte. „Ich bin von meiner Mannschaft beeindruckt. Die Mädchen haben sich gegenseitig angetrieben und immer wieder Mut gemacht. Diesen schier unglaublichen Willen, in Sinsheim zu punkten und jedem Ball nachzugehen, habe ich zwar schon öfters gesehen, doch am Samstag wurde alles übertroffen. Ich muss der Mannschaft meine Bewunderung und ein dickes Kompliment aussprechen“, sagte Trainer Sven Johansson.

Nachdem Nina Gass in der Aufwärmphase wegen Rückenproblemen den Daumen nach unten senkte, stellte sich das Villinger Team fast von allein auf. Nadina Hones, Martina Bradacova (beide außen), Lena Kälberer, Felicitas Piossek (beide Mittelblock), Michelle Feuerstein (diagonal), die weiterhin angeschlagene Ramona Wolbert (Zuspiel) sowie Sonja Kühne (Libera) spielten die fünf Sätze nahezu ohne Verschnaufpause durch. Nur einmal kamen Maria Kühne kurzzeitig und im dritten Satz Amelie Nunnenmacher, in erster Linie für Angaben.

Johansson begann mit einer Rotation, die allerdings nicht so gut funktionierte. Villingen lag schnell mit 3:6 zurück und kämpfte sich auf 7:8 und 16:17 heran, doch drei leichte Fehler gegen Ende des Satzes ermöglichten Sinsheim die 1:0-Führung. Weitaus spannender und dramatischer verlief Satz zwei. Villingen hatte sich nun besser auf den Gegner eingestellt und führte mit 14:9, bevor Sinsheim der 20:20-Ausgleich gelang. Fortan lag jedes Team mit maximal einem Punkt vorn, ehe Villingen der 1:1-Satzausgleich gelang.

Nach dem zweiten Seitenwechsel nahmen die Schwarzwälderinnen den Schwung aus Satz zwei mit. Villingen führte ständig, manchmal knapp (12:10), teilweise auch klar (21:14). Mit 25:20 wurde Satz drei zur sicheren Beute. Sinsheim aber schlug erneut zurück. Die Gastgeber brachten immer wieder frische und ausgeruhte Spielerinnen, während bei Villingen der Kräfteverschleiß deutlich wurde. Vom 9:7 über ein 30:15 sicherte sich Sinsheim mit dem 25:19 den Satzausgleich zum 2:2.

Tie Break – und erneut sprach alles für Sinsheim. Doch Villingen steckte nicht zurück und hatte großen Anteil an einem hochklassigen fünften Satz. Obwohl körperlich platt, gaben die Gäste keinen Punkt verloren. Bei der 12:10-Führung schlug die 14-jährige Nunnenmacher abgezockt ein Ass. Doch Sinsheim kam wieder heran, bevor Martina Bradacova ein Zuspiel von Wolbert mit einem krachenden Angriffsschlag zum 15:13-Sieg verwandelte. „Den Begriff ,sensationell’ sollte man nicht allzu oft verwenden. Am Samstag aber war unser Auftritt wirklich sensationell“, freute sich Johansson.