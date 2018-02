Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: Trainer Johansson wartet auf Antworten

Drittliga-Volleyballerinnen in bestechender Form. Noch vier Punktspiele auf dem Programm

Volleyball, Dritte Liga, Damen: Mit dem 3:0-Erfolg gegen den starken Aufsteiger SVK Beiertheim feierten die Villinger Volleyballerinnen bei 9:1-Sätzen bereits den dritten Sieg in Folge. Das zeigt: Die Mannschaft präsentiert sich aktuell in einer guten Form, was Hoffnung für die restlichen vier Saisonspiele macht.

Zwischenbilanz: Elf Siege aus 16 Spielen bei nunmehr 31 Punkten dürfen sich als Villinger Zwischenbilanz sehen lassen. „Noch vor einigen Wochen war das überhaupt nicht absehbar. Ich erinnere nur daran, dass wir einige Partien mit nur acht gesunden Spielerinnen bestreiten mussten und ich deshalb in der Tabelle immer auch nach unten geschaut habe“, sagt Trainer Sven Johansson. Diese Zeiten sind vorbei. Am Samstag war der komplette Kader in der Halle. Auch die wieder nahezu hundertprozentige Trainingsbeteiligung zahlt sich in der Spielweise und der Abstimmung zwischen den einzelnen Positionen aus.

Wundersame Heilung: Noch am vergangenen Donnerstag hatte Johansson für die Partie gegen Beiertheim erneut einen personellen Engpass befürchtet. Es kam schon fast einer wundersamen Heilung gleich, dass am Samstag alle angeschlagenen Spielerinnen wieder in der Halle waren – für den Coach eine schöne Erkenntnis. So war es Johansson möglich, Julia Reich nach einer halbjährigen Verletzungspause zu einem kurzen Comeback bei Aufschlägen zu verhelfen und die weiterhin noch nicht ganz fitte Ramona Wolbert gänzlich zu schonen.

Nina Gass vor Rückkehr: Nun wartet nur noch Mittelblockerin Nina Gass auf ihre Rückkehr. „Es spricht für Nina, dass sie dennoch bei vielen Trainingseinheiten vorbei schaut. Sie kann etwas baggern, aber springen geht wegen ihrer Rückenverletzung nicht.“ Johansson hofft, dass der Teenager eventuell in zwei Wochen wieder mitwirken kann.

Beiertheim: Auch wenn der Aufsteiger aus Karlsruhe am Samstag die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen kassierte, demonstrierten die Nordbadener eindrucksvoll ihre Klasse. Dort wurde ein Kader von 15 Spielerinnen zusammengestellt, der für die Zukunft einiges verspricht, darunter mit Sophie Schubert eine ehemalige deutsche Junioren-Nationalspielerin, die in Dresden und Berlin Erfahrungen sammelte. „Das ist eine Mannschaft, die man in der Zukunft auf dem Zettel haben sollte. Wenn sie zusammenbleiben, werden sie auch mal ganz vorne mitspielen“, ist sich Johansson sicher.

Pause: Wegen der deutschen Pokalendspiele ruhen am Wochenende in allen Ligen die Punktspiele. Am Sonntag kommt es in der Mannheimer SAP-Arena zu den Endspielen. Bei den Frauen kämpfen die Bundesligisten aus Wiesbaden und Dresden um den Sieg. Auch in der Dritten Liga werden die Punktspiele erst am 10. März fortgesetzt. Villingen empfängt dann den Tabellenzweiten SV Sinsheim. Für diese Partie hat sich schon jetzt Mittelblockerin Felicitas Piossek, der Johansson am vergangenen Samstag einen bärenstarken Auftritt bescheinigte, aus beruflichen Gründen abgemeldet. Auch deshalb baut Johansson auf eine baldige Rückkehr von Nina Gass.

Verlängerungen: Aktuell tun sich die Villinger Volleyballerinnen etwas schwer, den Trainern ihre persönliche sportliche Zukunft für die Saison 12018/19 mitzuteilen. Fast hat es den Anschein, dass eine Spielerin den ersten Dominostein umwerfen muss, doch keine lässt sich locken. Auch Kapitän Michelle Feuerstein hielt sich am Samstag auf Nachfrage bedeckt. „Ich habe den Mädchen bewusst etwas Zeit gegeben, aber langsam möchte ich auch Antworten haben“, drückt Johansson etwas auf das Gaspedal.