Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: Trainer Johansson legt Saisonziel fest

Weiterhin viele Sorgen bei Drittliga-Volleyballerinnen

Volleyball, Dritte Liga, Damen: Die Villinger Volleyballerinnen haben am Samstag in Karlsruhe-Beiertheim ihre dritte Niederlage (1:3) kassiert. Schon nach sieben Spielen hat Trainer Sven Johansson die Saisonziele neu definiert.

Aufsteiger: Beiertheim präsentierte sich als starker Aufsteiger. Eine Mannschaft mit nahezu zwölf Spielerinnen auf nahezu gleichem Niveau und groß gewachsen. Zudem hatte Beiertheims Trainer jederzeit die Möglichkeit, ohne Qualitätsverlust zu wechseln, während Johansson in großen Teilen seine Anfangsformation durchspielen ließ. In der Verfassung traut Johansson dem Gegner sogar zu, um den ersten Platz mitzuspielen.

Verletzungen: Mit Ramona Wolbert im Zuspiel und Lena Kälberer im Mittelblock begann Villingen mit zwei angeschlagenen Spielerinnen. Während Wolbert nach ihrer Daumenverletzung unter Schmerzen spielte, agierte Kälberer nach ihrer Knochenhautreizung weitgehend schmerzfrei. Dennoch ist der Einsatz der zwei Spielerinnen weiterhin ein Risiko. Für den Mittelblock zeichnet sich die Rückkehr von Felicitas Piossek ab. Für das Zuspiel will Johansson mit Miriam Senk sprechen, ob sie am Samstag die Reise zum Spitzenreiter Sinsheim mitmacht.

Ausfall: Fest steht nach den jüngsten medizinischen Untersuchungen, dass Neuzugang Julia Reich mindestens zehn Wochen ausfallen wird. Da eine Rückkehr von Nikola Strack weiterhin fraglich ist, fallen zwei fest eingeplante Spielerinnen länger aus. Möglicherweise wird Johansson daher verstärkt auf Spielerinnen der zweiten Mannschaft setzen, wobei Amelie Nunnenmacher in Absprache mit Verbandsliga-Trainer Dirk Becker ab sofort nur noch mit der ersten Mannschaft trainieren wird.

Niederlage: Villingen kassierte in Beiertheim die dritte Niederlage. In der vergangenen Meister-Saison ging das Team nur zweimal geschlagen aus der Halle. „Es wäre ein Wahnsinn, würde jemand beide Spielzeiten vergleichen. Damals hatten wir mehr Auswahl an Spielerinnen. Durch die Abgänge und das Verletzungspech sind beide Spielzeiten nicht vergleichbar. Das ist doch logisch“, ergänzt Johansson.

Zielsetzung: In den vergangenen zwei Jahren wartete der Villinger Trainer stets die gesamte Vorrunde ab, ehe er ein Saisonziel formulierte. Im Jahr 2017 ist es anders. Wegen den genannten Gründen sei es gegenwärtig undenkbar, eine ähnliche Rolle zu spielen wie vor zwölf Monaten. Vielmehr hofft Johansson, „dass wir nicht straucheln und den guten Mittelfeldplatz halten“. Schon am kommenden Wochenende geht es für Villingen nach Sinsheim zum Spitzenreiter. Auch in diesem Duell ist das Team aus der Doppelstadt keinesfalls Favorit.

Training: Für diese Woche hat Johansson im Training einmal mehr den Schwerpunkt auf Ballannahme und Angaben gesetzt. In Beiertheim gab es in beiden Bereichen vor allem im ersten Satz einige Fehler. Dabei war gerade die Angabe zuletzt immer ein Prunkstück der Villingerinnen. Zudem gilt es, die jungen Spielerinnen weiterhin an das Niveau der Drittliga-Mannschaft heranzuführen. Zudem will Johansson auch das Trainingsniveau steigern, wenn mehr Spielerinnen auf dem Feld stehen.