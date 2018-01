Volleyball TV Villingen: Sven Johansson sendet Signale

Der Volleyball-Trainer Sven Johansson des TV Villingen denkt an eine Verlängerung seines Jobs. Aktuell ruhen alle Zweitliga-Ambitionen.

Volleyball, Dritte Liga, Damen

Mit dem 3:1-Erfolg gegen den starken Aufsteiger aus Lebach ist den Spielerinnen des TV Villingen ein erfolgreicher Einstieg in das Jahr 2018 gelungen. Ein wichtiger Sieg, denn nun stehen zwei Auswärtsreisen an. Die Gegner aus Waldgirmes und Wiesbaden haben das Potenzial, um in der Meisterschaft ein Wörtchen mitzusprechen.

Personal: Kurzfristig fiel am Samstag aus gesundheitlichen Gründen Mittelblockerin Nina Gass aus. Ob sie am kommenden Wochenende wieder zur Verfügung steht, ist noch offen. Besser sieht es bei Nikola Strack und Lena Kälberer aus, die ebenfalls gegen Lebach fehlten. Beide steigen diese Woche wieder ins Training ein. Strack ist nach ihrer Krankheit wieder voll belastbar und eine wichtige Option im Zuspiel. Noch offen ist hingegen, wann Angreiferin Julia Reich wieder ins Training einsteigt. Die 23-Jährige ist weiterhin verletzt. „Ich hatte nach Weihnachten mit Julia ein sehr gutes Gespräch. Vor Februar rechne ich allerdings nicht mit ihr“, sagt Trainer Sven Johansson.

Planungen: Noch gab es zwischen den Trainern und Spielerinnen keine Gespräche, wer auch in der Saison 2018/19 für den TV Villingen aufschlägt oder möglicherweise nicht mehr zur Verfügung steht. Ein positives Signal sendet indes Johansson selbst. „Ich kann mir gut vorstellen, noch eine Saison anzuhängen und würde gerne mit meinem Assistenten Robert Senk weiterarbeiten, mit dem ich perfekt harmoniere. Ich mache eine Verlängerung aber nicht davon abhängig, ob Robert bleibt. Ich habe noch viele Ideen und Feuer in mir“, sagt Johansson. TV-Vorsitzender Manfred Herzner dazu: „Ich würde sofort ja sagen, wenn Sven eine weitere Saison bleiben möchte. In unserem Trainerteam herrscht eine hervorragende Zusammenarbeit. Wir sind mit der aktuellen Lösung sehr glücklich.“

Teenager: Mit Jule Gaisser und Lisa Spomer erhielten am Samstag zwei Talente aus der eigenen Jugend viel Spielzeit. Während Spomer schon vor der Saison fest in den Kreis des Drittligakaders aufgenommen wurde, soll Gaisser weiterhin in der Verbandsliga-Mannschaft an höhere Aufgaben herangeführt werden. Da nun der Klassenerhalt als Minimalziel gesichert scheint, wird Johansson die Chance nutzen, jungen Spielerinnen mehr Verantwortung zu übertragen. Dazu zählt auch Amelie Nunnenmacher.

Reisen: An den kommenden zwei Wochenenden stehen für die Villingerinnen zwei Auswärtsfahrten nach Hessen an. Zuerst nach Waldgirmes und dann nach Wiesbaden. Beide Teams stehen in der Tabelle vor Villingen und haben in der Hoptbühlhalle die Hinspiele mit 3:1 respektive 3:2-Sätzen gewonnen. Auch diesmal scheinen Punkte für das Johansson-Team nahezu außer Reichweite. Dreieinhalb Stunden Anreise stehen am Samstag nach Waldgirmes an. Da die Partie erst um 20 Uhr beginnt, ist mit einer Rückkehr erst weit nach Mitternacht zu rechnen.

Helfer I: Groß ist bei den Heimspielen der Kreis der Helfer, damit alle Rädchen ineinander greifen. Benötigt werden unter anderem vier Helfer beim Aufbau, vier im Catering, ein DJ, sechs Ballmädchen und zwei Kassiererinnen. Beim Aufbau wechseln sich ältere Schüler vom Romäusgymnasium ab. Die Organisation des Caterings liegt in den Händen von Volleyball-Abteilungsleiter Klaus Schuh. „Wir haben ein sehr zuverlässiges Team, ohne das ein Heimspieltag kaum zu stemmen wäre. Glücklicherweise sind wir sehr gut aufgestellt“, ergänzt Herzner.

Helfer II: Eine ganz andere Hilfe leistet die Villinger Sportfamilie Aufderheide, die kostenfrei einen Kleinbus für die Auswärtsfahrten der Volleyballerinnen zur Verfügung stellt. Während der zweite Kleinbus vom TV Villingen kommt, zeigt die Familie Aufderheide laut Herzner „viel Idealismus“. Es sei keineswegs selbstverständlich, ein Privatfahrzeug für zehn teils sehr weite Auswärtsreisen zur Verfügung zu stellen. Gesucht werden dann jeweils Fahrer, wobei Athletik-Trainerin Grit Müller in der Saison sechs Touren am Lenkrad übernimmt.

Arbeitskreis: Nach dem Aufstiegsverzicht in die 2. Bundesliga im vergangenen Sommer, gründete der TV Villingen einen Arbeitskreis, der sich perspektivisch mit dem Thema beschäftigen sollte. Gegenwärtig ruht die Tätigkeit, zumal es auch in der Mannschaft keine Mehrheit bei den Spielerinnen gibt, die einen Zweitliga-Aufstieg favorisieren. Gründe dafür sind der enorme Aufwand mit mehreren Übernachtungen, aber auch die Fluktuation in der Mannschaft. In den kommenden Jahren steht auf einigen Positionen ein weiterer altersbedingter Umbruch bevor.