Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: Schon nach 56 Minuten alles klar

Drittliga-Volleyballerinnen feiern Auswärtssieg. In Mainz-Bretzenheim kaum gefordert

Volleyball, Dritte Liga, Damen: TSG Mainz-Bretzenheim – TV Villingen 0:3 (19:25, 8:25, 15:25). (daz) Einfacher als erwartet, entführten die Villinger Volleyballerinnen am Samstag in nur 56 Spielminuten drei Punkte aus Bretzenheim. Die abstiegsgefährdeten Gastgeber hatten wie Villingen nur acht Spielerinnen und waren in einigen Sätzen und Szenen arg limitiert. Vor allem im zweiten Satz, als Bretzenheim nur acht Punkte erzielte, war ein deutlicher Leistungsunterschied zu sehen. Villingen hat somit 28 Punkte aus 15 Spielen.

Villingen begann mit Nikola Strack im Zuspiel, Lena Kälberer und Jule Gaisser im Mittelblock sowie Martina Bradacova und Maria Kühne auf den Außenpositionen, Sonja Kühne als Libero und Kapitän Michelle Feuerstein auf der Diagonalen. Da auch Feuerstein gesundheitlich angeschlagen war, übernahm schon bald Lisa Spomer ihren Platz. „Ich hatte danach keine Wechseloptionen mehr, doch der Gegner hat uns nicht in Gefahr gebracht. An diesem Tag hatte der schmale Personalkader glücklicherweise keine negativen Auswirkungen“, sagte Villingens Trainer Sven Johansson.

Die Gäste aus dem Schwarzwald wurden gleich im ersten Satz ihrer Favoritenrolle gerecht. Strack schlug mehrfach präzise auf, womit Bretzenheim vor große Probleme in der Ballannahme gestellt wurde. Schon bei der zwischenzeitlichen 19:12-Führung zeichnete sich der Satzgewinn ab. Villingen kam mit den eigenen Angriffen gut durch und fing am Mittelblock viele Angriffe der Gastgeberinnen ab. Somit gab es nie einen Zweifel an der 1:0-Satzführung.

Noch dominanter agierten die Gäste nach dem Seitenwechsel. Beinahe alles klappte. Die Kombinationen liefen wie am Schnürchen und immer wieder gelang es den Angreiferinnen, zu punkten. Teilweise war ein Klassenunterschied zu sehen. „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Trotz der klaren Führung haben wir in keiner Phase nachgelassen, waren gierig auf die Bälle und haben sehr konzentriert gespielt. Das war schon sehenswert“, freute sich Johansson.

Oftmals war es in der Vergangenheit so, dass Villingen nach zwei souveränen Auftritten im dritten Satz nachließ. Nicht so am Samstag. Die Mannschaft wollte das Spiel schnell zu Ende bringen und agierte sehr hungrig. Zwar präsentieren sich die Gastgeber nun deutlich stärker, doch der 3:0-Erfolg war nie in Gefahr. Wieder ließen die Schwarzwälderinnen nur 15 Punkte von Bretzenheim zu. Villingen spielte saubere Bälle und war in den eigenen Aktionen ständig überlegen.

„Wir wissen den klaren Sieg richtig einzuordnen. Bretzenheim war nicht so stark, wie zuletzt Tabellenschlusslicht Stuttgart. Wir tun gut daran, nicht überheblich zu werden. Es werden andere Gegner kommen, die uns deutlich mehr fordern. Gefreut hat mich, dass wir die Favoritenrolle angenommen haben und diese kein Rucksack für uns war. Wir haben sehr konstant und konzentriert agiert, was mich zuversichtlich für die kommenden Begegnungen stimmt“, ergänzte Johansson.