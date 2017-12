Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: Nur eine kleine Reisegruppe

Lediglich acht Volleyballerinnen treten Reise nach Kassel an

Volleyball, Dritte Liga Damen: TV Jahn Kassel – TV Villingen (Samstag, 19 Uhr). (daz) Am Freitag brechen die Villinger Volleyballerinnen zu einem Dreitagestrip nach Nordhessen auf. Die Partie war eigentlich für den ersten Spieltag angesetzt, wurde aber auf Wunsch der Gastgeber verlegt und ist somit die einzige Partie in der 3. Liga am Wochenende. Villingen reist mit 15 Punkten an, während die Gastgeber bei sieben Zählern stehen. „Laut Tabelle sind wir der Favorit und nehmen diese Rolle auch an. Leicht wird es jedoch bei unserer Personalsituation nicht. Zudem hatten wir in der vergangenen Saison bei unseren zwei Siegen einige Mühe gegen diese Mannschaft, die in der aktuellen Runde schon einige überraschende Ergebnisse erzielt hat“, sagt Villingens Trainer Sven Johansson.

„Die Hühner“, wie sich das Team aus Kassel nennt, haben mit Punktgewinnen gegen die zwei Spitzenreiter Sinsheim und Waldgirmes aufhorchen lassen. Die zwei einzigen Siege in Stuttgart und gegen Bretzenheim gelangen an den zwei vergangenen Spieltagen, was unterstreicht, dass Kassel derzeit offenbar in einer guten Form ist. „Diese Mannschaft wird oftmals unterschätzt. Den Fehler werden wir nicht machen, zumal wir uns schon in der vergangenen Saison zweimal sehr schwergetan haben“, betont Johansson. Er setzt darauf, dass seine Mannschaft an die zuletzt gezeigte Leistung beim Spitzenreiter Sinsheim anknüpft, als Villingen einen Fünf-Satz-Erfolg feierte.

Klein und überschaubar ist indes die Villinger Reisegruppe, die am heutigen Freitag nach Kassel aufbricht. Im Bus sitzen neben Cheftrainer Johansson und Athletiktrainerin Grit Müller nur acht statt zwölf Spielerinnen. Mit Nina Gass (Rückenschmerzen) und Ramona Wolbert (Daumenverletzung) sind zwei dazu noch angeschlagen. Johansson hat somit keine personellen Alternativen und kann nur hoffen, dass sich in der Partie keine Spielerin verletzt. Möglicherweise werden einige sogar auf ungewohnten Positionen spielen müssen. So überlegt der Trainer, Sonja Kühne von der Libero-Position abzuziehen und ohne Libero zu spielen. Muss Gass wegen ihrer Schmerzen passen, wird die junge Lisa Spomer zusammen mit Lena Kälberer den Mittelblock bilden. Gass hatte am Dienstag die Trainingseinheit ausgelassen, um sich zu schonen. Auch Diagonalspielerin Michelle Feuerstein könnte auf einer anderen Position zum Einsatz kommen. Fest gesetzt sind die beiden Außenangreiferinnen Nadine Hones und Martina Bradacova, die wohl ohne Pause durchspielen müssen.

Keine optimalen Voraussetzungen, doch Johansson will nicht klagen. Er setzt auf den eisernen Willen seiner Spielerinnen, die sich zuletzt in Sinsheim immer wieder gegenseitig angetrieben und motiviert haben. Offen ist noch, ob die Villingerinnen am Samstagmorgen vor Ort noch eine Trainingseinheit absolvieren. Johansson: „Sinn macht es nur, wenn wir in die gleiche Halle dürfen, in der auch gespielt wird. Noch liegt uns keine Zusage vor.“ Nach zwei Übernachtungen vor Ort werden die Villingerinnen erst am Sonntagnachmittag in den Schwarzwald zurückkehren.