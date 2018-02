Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: Jetzt sind die Spielerinnen gefragt

Volleyball-Drittligist steigt in Personalplanungen ein

Volleyball- Dritte Liga, Damen: Mit dem 3:1-Erfolg gegen den Bundesstützpunkt Stuttgart, zugleich der neunte Saisonsieg, hat der TV Villingen am Samstag die Chance gewahrt, den aktuell sechsten Tabellenplatz noch zu verbessern. Jeweils drei Heim- und Auswärtsspiele stehen bis zum Saisonende noch auf dem Programm.

Stotterstart: Vier Wochen mussten die Villinger Fans zuletzt warten, um ihr Team wieder einmal in der heimischen Hoptbühlhalle zu sehen. Doch das Wiedersehen verlief zunächst nicht so, wie es sich Zuschauer und Mannschaft vorgestellt hatten. Villingen schaffte es nicht, sich auf die guten Angaben der Gäste einzustellen und leistete sich zudem Fehler in der Ballanahme. So spielten eigentlich nur die 15 und 16-jährigen Gäste und drückten das Team von Trainer Sven Johansson in die Defensive. Villingen rannte von Anfang an einem Rückstand nach und unterlag im ersten Satz deutlich. Was die Mannschaft kann, zeigte sie im zweiten Satz. Stuttgart musste sich mit acht Ballpunkten begnügen.

Verletzungen: Wieder einmal scheint das Verletzungspech gnadenlos in Villingen zuzuschlagen. Schon in der Vorrunde gab es zahlreiche Ausfälle und aktuell füllt sich das Lazarett wieder. Während Neuzugang Julia Reich bisher der ganz große Pechvogel ist, gibt auch die Rückenverletzung von Nina Gass weiterhin Rätsel auf. Am Samstag muste im dritten Satz Angreiferin Nadine Hones verletzt vom Feld. Sie zerrte sich bei einer Abwehraktion und wurde sofort von Physiotherapeutin Ilse Maiwald behandelt. Schon unter der Woche war die Angreiferin nicht ganz fit. Eine endgültige Diagnose steht noch aus. Das Quartett der Sorgenkinder vervollständigt Zuspielerin Ramona Wolbert, die nun schon länger mit einer Bandage am Daumen unter Schmerzen spielt. Der Wunsch von Johansson ist deshalb verständlich: „Es sollte nicht mehr viel passieren.“

Pause: Nur ein Nachholspiel gibt es am kommenden Wochenende, wenn der Tabellenfünfte Beiertheim auf den Vorletzten Bretzenheim trifft. Der nächste komplette Spieltag steht am Wochenende 17./18. Februar an. Der TV Villingen gastiert in Mainz-Bretzenheim und wird versuchen, den 3:0-Erfolg aus der Vorrunde zu wiederholen.

Fasnacht: Auch über die närrische Zeit macht Johansson beim Trainingsumfang keine Abstriche. Am Donnerstag und Freitag wird trainiert, am Donnerstag, wie in den vergangenen Jahren, allerdings kostümiert. „Wir sind mitten in der Saison und sollten nicht aus dem Rhythmus geraten“, begründet Johansson seine Maßnahme. Am Wochenende ist allerdings komplett trainingsfrei. Danach beginnt die Vorbereitung auf das Spiel in Bretzenheim.

Trainer: Nach Johansson hat nun auch sein Assistent Robert Senk angekündigt, dass er sich eine weitere Saison auf der Bank neben Johansson gut vorstellen könne. Somit scheint der Weg frei, dass Mannschaft und Verein in Sachen Trainer weiterhin mit der Doppellösung planen dürfen. In der Woche nach Fasnacht wird das Thema in der Volleyball-Abteilung des TV Villingen in den Mittelpunkt rücken. „Dann werden wir mit allen unseren Trainern, von der ersten Mannschaft bis zu den jüngsten Spielerinnen, über ihre Perspektiven sprechen“, kündigte Abteilungsleiter Klaus Schuh an.

Zukunft: Da die wichtigsten Personalien mit den beiden Drittliga-Trainern somit geklärt scheinen, wollen Johansson und Senk so schnell wie möglich wissen, welche sportlichen Pläne die Spielerinnen haben. „Sie sollen sich in dieser Woche Gedanken machen, ob sie bei uns bleiben oder andere Ziele verfolgen. Es geht um Planungssicherheit und um den Verein“, sagt Johansson. Noch gab es bisher keine Anzeichen, dass eine Spielerin den TV Villingen verlassen möchte. Allerdings zeigte die vergangene Saison, dass es auch noch später Abgänge geben kann.