Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: "Es war extrem unangenehm"

Drittliga-Volleyballerinnen nach zwei Spielen im neuen Jahr mit weißer Weste

Volleyball, Dritte Liga, Damen: In allerbester Stimmung kehrten am Sonntag in der Früh die Spielerinnen des TV Villingen vom Gastspiel in Waldgirmes zurück. Der 3:2-Sieg im Gepäck bedeutete bereits den fünften Auswärtssieg bei sechs Auswärtsreisen. Nur in Karlsruhe-Beiertheim unterlag Villingen und ist somit eine der besten Mannschaften in der Auswärtstabelle. Gute Voraussetzungen vor der folgenden Auswärtspartie beim Spitzenreiter VC Wiesbaden II.

Nacht: Da die Partie in Waldgirmes erst um 20 Uhr begann, und erst um 22.18 Uhr mit dem Villinger Matchball entschieden war, kam der Villinger Tross spät in der Nacht wieder zurück. „Es war gegen 3 Uhr, als ich meine Haustür aufgeschlossen habe. Das sind schon außergewöhnliche Wegstrecken, die in der Liga zurückzulegen sind“, sagt TV Villingens Trainer Sven Johansson. Immerhin sorgte der eher unerwartete Sieg dafür, dass Spielerinnen und Trainer einen guten Schlaf hatten.

Ehrung: In Waldgirmes ist es üblich, dass die Trainer nach der Partie beim Gegner die Spielerinnen des Tages wählen. Während sich Johansson für Yva Cesar auf der Seite von Waldgirmes entschied, wählte Ralf Schnorr, der Coach der Gastgeber, die Villingerin Michelle Feuerstein. Für Johansson eine nachvollziehbare Entscheidung, denn der Villinger Kapitän zeigte einmal mehr eine starke Leistung. „Michelle hatte diesmal mit ihren Sprungangaben eine tolle Erfolgsquote. Auch sonst agierte sie sehr konstant und hat sich die Auszeichnung verdient“, so Johansson.

Kälte: Ungewöhnlich kalt war es in der Halle in Waldgirmes. Als später sogar noch während der Partie einige Fenster per Schaltuhr geöffnet wurden, fühlten sich die Villinger wie im falschen Film. Johansson stand mit Jacke an der Seitenlinie und einige Spielerinnen packten sogar Handschuhe aus. Erst glaubten die Villingerinnen an einen bewussten Schachzug der Gastgeber, um das gute Villinger Spiel zu unterbinden. Dem war aber nicht so. Johansson: „Wie mir die Spielerinnen von Waldgirmes bestätigten, ist es dort offenbar immer so kalt. Es war keine Maßnahme, um uns aus dem Rhythmus zu bringen. Dennoch war es extrem unangenehm.“

Rückblick: Der mühsam erkämpfte 3:1-Erfolg der Villingerinnen im Heimspiel eine Woche zuvor gegen den TV Lebach hat seit dem vergangenen Wochenende eine neue Gewichtung erfahren. Lebach fegte am Wochenende mit dem TV Holz (3:1) einen ehemaligen Zweitligisten und Meisterschaftsanwärter deutlich aus der eigenen Halle. Dieses Ergebnis zeigt einmal mehr, wie ausgeglichen die Liga in dieser Saison ist.

Spielfrei: Am kommenden Wochenende dürfen die Villingerinnen spielfrei zuschauen, wie sich die Konkurrenten schlagen. Da die Liga aus elf Mannschaften besteht, muss jedes Team zweimal in der Saison pausieren. Während Johansson am normalen Trainingsumfang unter der Woche deswegen keine Abstriche macht, dürfen sich die Spielerinnen auf ein komplett freies Trainings- und Spielwochenende freuen.

Spitzenreiter: Immer mehr hat sich an den vergangenen Spieltagen die Bundesliga-Reserve des VC Wiesbaden in die Top-Position geschoben. Exakt diese Mannschaft ist in zwei Wochen der nächste Gegner der Villingerinnen. Wiesbaden hat bisher zehn von elf Partien gewonnen, darunter auch in Villingen (3:2). Aktuell trennen beide Teams sechs Punkte, wobei Wiesbaden ein Spiel weniger ausgetragen hat und am Wochenende beim bisher starken Aufsteiger Beiertheim gefordert ist.

Training: Personell sieht es beim TV Villingen weiterhin glänzend aus. Bis auf Julia Reich sind alle zwölf Spielerinnen fit. Gute Voraussetzungen für ein packendes Saisonfinale. Am Dienstag hat sich Felicitas Piossek wegen ihrer Schmerzen in der Schulter für die Trainingseinheit abgemeldet. Für die Partie in Wiesbaden steht ein Einsatz der Mittelblockerin aktuell jedoch nicht infrage. Johansson lässt es offen, ob er im Training unter der Woche ein Spiel gegen die eigene zweite Mannschaft ansetzen wird. Eine Maßnahme, von der zuletzt beide Teams profitierten. Johansson. „Es macht nur Sinn, wenn wir alle Spielerinnen an Bord haben. Wir warten erst mal ab.“

Titel: Die Drittliga-Meisterschaft ist in der Saison für den TV Villingen kein Thema. Auf Titelkurs befindet sich dagegen die zweite Garnitur in der Verbandsliga. Am kommenden Wochenende kommt es in Villingen zum Gipfeltreffen zwischen dem TV Villingen II und dem ersten Verfolger FT Freiburg. Möglicherweise wird Johansson alle Spielerinnen abstellen, die in der zweiten Mannschaft spielen dürfen. „Einen Aufstieg dieses Teams in die Oberliga würde ich begrüßen, denn in der Oberliga würden unsere jungen Spielerinnen noch mehr gefordert. Zudem würde die Lücke zwischen der Dritten Liga kleiner. Entscheiden müssen das aber der Verein und Trainer Dirk Becker. Muss die zweite Mannschaft nach der Saison personell neu aufgebaut werden, würde es wohl eher weniger Sinn machen“, fügt Johansson an. Er drückte dem Verbandsliga-Team jedenfalls beide Daumen.