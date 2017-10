Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: "Es gibt keinen Plan B"

Volleyballerinnen analysieren Niederlage gegen Waldgirmes. Personelle Probleme auf der Zuspielposition

Volleyball, Dritte Liga, Damen: Durch die 1:3-Heimniederlage des TV Villingen gegen Waldgirmes endete am Samstag eine stolze Serie an ungeschlagenen Spielen, die die Villinger zuletzt zum überraschenden Titelgewinn in der 3. Liga führte. Trainer Sven Johansson kündigte an, aus der Partie die Lehren zu ziehen, um schnell wieder in die Erfolgspur zu finden.

Waldgirmes: Das Team aus dem mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis war bereits in der vergangenen Saison in Villingen ein Stimmungskiller. Damals siegte Waldgirmes mit 3:2-Sätzen, nun sogar mit 3:1. Nach Platz vier in der vergangenen Saison streben die Hessen nach den ersten drei Plätzen. Elf von zwölf möglichen Punkten aus den ersten vier Spielen zeigen, dass dies kein unrealistisches Ziel ist. Johansson: „Zumindest ein 2:3 war für uns auch diesmal möglich. Dann hätten wir jetzt einen Punkt mehr. Klar ist aber auch, dass Waldgirmes verdient gewonnen hat.“

Blockarbeit: Schon in der Woche vor dem Spiel hatte Johansson vor der starken Blockarbeit des TV Waldgirmes gewarnt und von seiner Mannschaft variable Angriffe gefordert. Die Partie bestätigte die Eindrücke des Trainers. Villingen griff zu oft über die Mitte an und wurde geblockt. Wenn die Angriffe über außen liefen, war es hauptsächlich Martina Bradacova, die immer wieder angespielt wurde. „Hier müssen wir flexibler werden. Ansonsten sind wir zu leicht auszurechnen“, warnt Johansson. Abhilfe könnte Nadine Hones schaffen, die am Samstag nur sporadisch spielte, weil sie erst am Spieltag aus dem Ausland zurückgekehrt war.

Zuspiel: Immer größer werden die Sorgen des Trainers auf der wichtigen Zuspielposition. Nikola Strack fällt nach einer Erkrankung für unbestimmte Zeit aus. Nun verspürte Ramona Wolbert am Samstag wieder Knieschmerzen. Sie biss auf die Zähne und hielt durch, musste sich aber nach Spielschluss in medizinische Behandlung geben. Fallen beide Spielerinnen aus, hat Johansson ein großes Problem. „Es gibt keinen Plan B. Ich kann nicht sagen, was im Fall der Fälle zu tun wäre“, so der Coach. Im Training half zuletzt Miriam Senk aus, die jedoch vor über fünf Jahren ihre Laufbahn beendet hat. Ein Comeback der ehemaligen Zweitligaspielerin ist laut Johansson indes kein Thema.

Comeback: Wenn eine Rückkehr von Miriam Senk tatsächlich kein Thema ist, so feierte am Samstag Felicitas Piossek ihr Comeback. Die Konstanzerin und gebürtige Dresdnerin hatte sich im Sommer wegen chronischer Schulterschmerzen verabschiedet. „Mir geht es wieder gut. Nach 16 Jahren Volleyball kannst du nicht so einfach davon lassen. Im Sand habe ich einige Spiele absolviert und es klappte gut. Sven hat mir gesagt, dass ich weiterhin willkommen sei. Ich trainiere zwar etwas reduziert, würde mich aber freuen, wenn ich der Mannschaft helfen kann“, sagte die Mittelblockerin.

Liga: Nach dem vierten Spieltag gibt die Tabelle noch kein einheitliches Bild ab. Einige Teams haben vier Spiele absolviert, andere zwei oder drei. Klar scheint, dass die ehemaligen Zweitligisten aus Holz und Sinsheim neben Waldgirmes eine gute Rolle spielen werden. Zu beachten ist auch Aufsteiger Beiertheim, dem Johansson viel zutraut. „Beiertheim könnte eine ähnliche Rolle spielen wie wir in der vergangenen Saison – als Aufsteiger zum Meister durchmarschieren.“

Pause: Einmal mehr ist der Spielplan zum Auftakt weitgehend zerrissen. Vor dem Spiel gegen Waldgirmes hatten die Villinger zwei Wochen Pause. Nun ruht der Ball erneut für zwei Wochen. Genügend Zeit für Johansson, um in aller Ruhe mit der Mannschaft zu arbeiten.

