Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: Ein Quartett hat verlängert

Drittliga-Volleyballerinnen klären erste Personalien. Noch fünf Spiele bis zum Saisonende

Volleyball, Dritte Liga, Damen: Der TV Villingen hat am Wochenende, wie nahezu alle in der Tabelle davor platzierten Teams, seine Partie in Bretzenheim (3:0) gewonnen. Fünf Spiele vor Ende der Saison schnuppert die Mannschaft nun an der 30 Punkte-Marke, die am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den unmittelbar davor platzierten SVK Beiertheim erreicht werden kann.

Zwei-Klassen-Gesellschaft: Deutlicher als in den vergangenen Jahren entwickelt sich die 3. Liga Süd immer mehr zur Zwei-Klassen-Gesellschaft. Auch am vergangenen Wochenende gaben sich die Teams aus der oberen Tabellenhälfte gegen die Mannschaften aus der unteren keine Blöße. Die Lücke zwischen Platz fünf (TV Villingen) und Platz sechs (Lebach) beträgt bereits acht Punkte. Auf Rang sieben (Bad Vilbel) hat Villingen gar 14 Punkte Vorsprung.

Anreise: Die starken Dauerschneefälle am Samstag trafen auch die Villingerinnen bei ihrer Anreise nach Mainz-Bretzenheim. Vor allem auf den ersten 120 Kilometern war in den zwei Kleinbussen viel Geduld angesagt. „Allein bis Stuttgart haben wir auf der Autobahn über zwei Stunden gebraucht. Da habe ich schon befürchtet, dass wir zu spät kommen“, sagt Villingens Trainer Sven Johansson. Immerhin wurde die Straßenlage hinter Stuttgart deutlich besser und die Villinger erreichten Mainz noch pünktlich, sodass auch die Aufwärmphase in der Halle nicht beeinträchtigt war. Die Rückfahrt verlief glücklicherweise problemlos.

Verlängerung: Während sich die Spielerinnen weiterhin Bedenkzeit nehmen, ob sie auch kommende Saison für den TV Villingen aufschlagen werden, ist bei den Betreuern und Trainern alles klar. Sven Johansson und Robert Senk machen als Trainer weiter. Auch Athletiktrainerin Grit Müller bleibt eine weitere Saison bei der Mannschaft. Ebenfalls verlängert hat Physiotherapeutin Ilse Maiwald. „Wir sind sehr glücklich, dass uns dieses Quartett erhalten bleibt. Alle vier haben ihre Qualitäten und sind bei den Spielerinnen anerkannt“, betont TV-Vorsitzender Manfred Herzner.

Lazarett: Weiterhin prall gefüllt ist das Lazarett bei den Villingerinnen. Nur acht Spielerinnen, darunter die gesundheitlich angeschlagene Michelle Feuerstein, reisten am Samstag nach Mainz. Den Villingern kam sehr entgegen, dass Bretzenheim nicht die sportliche Qualität hatte, um den Vorjahresmeister in Bedrängnis zu bringen. Wechseloptionen hatte Johansson nur eine und die war mit dem schnellen Einsatz von Lisa Spomer für Feuerstein auch schnell gezogen. Aktuell scheint nur eine Rückkehr von Mittelblockerin Felicitas Piossek denkbar, die am Samstag aus beruflichen Gründen passen musste. Julia Reich und Nina Gass werden noch länger ausfallen. Ramona Wolbert (Erkältung und Daumenverletzung) wird sich wohl ebenfalls gedulden müssen. Nadine Hones (Rückenverletzung) ist in ärztlicher Behandlung. Johansson wird improvisieren müssen – mit Ausnahme des Mittelblocks. Da könnte mit Piossek, Lena Kälberer und Jule Gaisser sogar ein „kleines Überangebot“ da sein.

Karlsruhe: Nach den zwei Spielen gegen Kellerkinder Stuttgart und Bretzenheim kommt am Samstag mit dem starken Aufsteiger SV Karlsruhe-Beiertheim wieder ein Gegner in die Villinger Hoptbühlhalle, der in der Tabelle vor dem Johansson-Team steht. Der Trainer wird daher die Vorbereitung ändern. „Es soll nicht überheblich klingen, aber in den zwei vergangenen Spielen hat es gereicht, dass wir unser Spiel durchbringen. Diesmal werden wir das Videostudium vom Hinspiel mehr in den Mittelpunkt stellen. Beiertheim hat große Blockspielerinnen und da ist es im Vorfeld immer gut, sich mit den Gesichtern vertraut zu machen“, erläutert Johansson. Die Partie ist übrigens der Auftakt für drei Spiele gegen Spitzenmannschaften der Liga. Es folgen Sinsheim und Holz sowie abschließend die Abstiegskandidaten Kassel und Bad Vilbel. Johansson: „Die Top-Teams motivieren uns immer besonders.“