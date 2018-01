Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: Ein Erfolg des Kampfgeistes

Volleyballerinnen bezwingen Lebach mit 3:1. Gäste vor 500 Zuschauern nahezu gleichwertig

Volleyball, Dritte Liga Damen: TV Villingen – TV Lebach 3:1 (25:20, 22:25, 25:23, 25:21). (daz) Der TV Villingen startete vor rund 500 Zuschauern mit dem siebten Saisonsieg in das neue Jahr und knackte nach elf Spielen die Marke von 20 Punkten. Allerdings mussten die Gastgeber viel Gegenwehr der Gäste aus dem Saarland brechen, die sich nahezu gleichwertig präsentierten und an einem Punktgewinn schnupperten. Mit viel Kampfgeist gelang es Villingen, die etwas zu hohe Eigenfehlerquote auszumerzen.

"Wir haben ein sehr gutes und interessantes Spiel gesehen. Die Partie war durchweg auf einem guten Niveau. Wir mussten viel investieren, um die drei Punkte gegen einen starken Gegner einzufahren. Schon beim 3:0-Hinspielsieg habe ich gesehen, dass Lebach die Qualität hat, um jedem Gegner in der Liga das Gewinnen schwer zu machen", sagte Villingens Trainer Sven Johansson. Gästetrainer Philipp Betz trauerte einem möglichen Punktgewinn nach. "Für uns lief es lange sehr gut. Mit unserer Leistung bin ich sehr zufrieden. Auch ich habe eine Partie auf gutem Niveau gesehen. Einen möglichen Punktgewinn haben wir im dritten Satz verspielt."

An der Seite von Martina Bradacova, Michelle Feuerstein, Felicitas Piossek, Ramona Wolbert, Nadine Hones und Sonja Kühne feierte die erst 15-jährige Jule Gaisser im Mittelblock ihr Debüt in der Startformation. Gaisser sprang für die verletzte Nina Gass ein und zeigte eine couragierte Leistung. Villingen geriet im ersten Satz zwar nie in Rückstand, doch Lebach glich immer wieder aus. Erst mit dem 13:9 war ein kleiner Vorsprung da, der aber wieder schmolz. Wolbert schlug zwischenzeitlich ein Ass und mit Lisa Spomer brachte der Coach einen weiteren Teenager. Lebach stand in der Abwehr sehr stabil und fing viele Villinger Angriffe ab. Erst gegen Ende des Satzes wuchs der Villinger Vorsprung und nach einer Angabe von Piossek, die die Gäste nicht unter Kontrolle brachten, war die 1:0-Satzführung perfekt.

Ausgeglichen begann auch der zweite Satz, in dem Lebach erstmals (5:7) in Führung ging. Johansson brachte nun Amelie Nunnenmacher und Maria Kühne. Villingen ging mit 14:10 in Führung, die aber keine Sicherheit brachte. Lebach glich zum 17:17 und später zum 22.22 aus. Villingen zeigte in der Phase viel Kampfgeist. Kapitän Feuerstein rettete einen Ball, was bei den Fans für Begeisterung sorgte. Den Satz aber sicherten sich die Gäste nach 27 Minuten.

Ebenfalls über 27 Minuten ging der dritte Satz, was für eine Partie auf Augenhöhe sprach. Selten gelang es einem Team, zwei Punkte in Folge zu erzielen. Dann zog Villingen von 12:10 auf 20:16 davon. Es war exakt die Phase, die der Gästetrainer später monierte. Dennoch gab Lebach nicht auf. Mit dem 22.22-Ausgleich schien de Partie zu kippen, doch dann drehte Villingen nochmals auf. Eine Angabe der Gäste schlug Angreiferin Hones krachend zur 2:1-Satzführung ins Feld der Lebacher zurück.

Noch aber gab sich Lebach nicht geschlagen. Nach dem letzten Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start (0:3/3:6). Villingen gelang erstmals mit 12:11 eine Führung, doch die Gäste spielten nun frech auf und kamen zu überraschenden Punktgewinnen. Zudem blockten sie mehrere Angriffe ab. Villingen musste kämpfen und nahm den Kampf an. Dennoch war der vierte Satz bis zum 21:20 ausgeglichen. Dann nutzten die Gastgeberinnen die Fehler von Lebach konsequent aus, bevor nach weiteren 29 Spielminuten der 3:1-Erfolg perfekt war.

Bilder von Spiel gegen Lebach: www.suedkurier.de/regiosport

Stimmen zum Spiel

Lisa Spomer: "Wir haben im Vergleich zu Lebach weniger Fehler gemacht und eine konstante Leistung gezeigt. Wir waren den Tick besser und haben verdient gewonnen. Dennoch gibt es noch einiges zu verbessern. Mit meiner Leistung bin ich zufrieden, auch wenn es natürlich immer noch besser geht."

Felicitas Piossek: "Lebach war in der Abwehr sehr stark und hat gute Angriffe von uns abgewehrt. Auch bei den Angaben haben sie variabel agiert und uns alles abverlangt. Wir haben eine kämpferisch starke Leistung gezeigt. Diese Partie hat gezeigt, dass wir in der Rückrunde noch einmal richtig Vollgas geben müssen. Ein Kompliment an Jule Gaisser, die einen guten Job gemacht hat."

Jule Gaisser: "Vor Spielbeginn war ich etwas nervös, aber für das erste Mal bin ich mit meiner Leistung zufrieden. Es geht alles viel schneller als in der Verbandsliga, aber es macht auch viel Spaß, auf diesem Niveau zu agieren. Ich werde auch noch in der zweiten Mannschaft spielen, hoffe aber auf weitere Drittliga-Einsätze. Lebach war eine gute Mannschaft, doch wir haben verdient gewonnen."

Michelle Feuerstein: "Wir haben es uns durch die vielen Eigenfehler selbst schwer gemacht. Diese müssen wir im Hinblick auf die zwei schweren Auswärtsspiele, die jetzt kommen, abstellen. Schließlich möchten wir unseren sechsten Tabellenplatz noch etwas verbessern." (daz)