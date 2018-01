Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: "Diese Aufholjagd war grandios"

Drittliga-Volleyballerinnen siegen 3:2 in Waldgirmes. Kalte Halle sorgt für Missstimmung bei den Gästen

Volleyball, Dritte Liga Damen: TV Waldgirmes – TV Villingen 2:3 (25:23, 14:25, 26:28, 25:19, 13:15). Den Villinger Volleyballerinnen gelang am Samstag eine dicke Überraschung. Bei dem in eigener Halle noch ungeschlagenen Meisterschaftsfavoriten, der auch in Villingen mit 3:1 Sätzen gewonnen hatte, brachte das Team von Trainer Sven Johansson zwei Punkte mit. Einmal mehr waren es Wille und Kampfgeist, die die Villingerinnnen neben spielerischen Aspekten auszeichnete. „Ich bin von meiner Mannschaft begeistert und beeindruckt. Die Aufholjagd im dritten Satz war grandios. Wir haben ein sehr starkes Spiel gezeigt“, sagte Johansson.

Der Trainer begann mit Felicitas Piossek, Michelle Feuerstein, Martina Bradacova, Nadine Hones, Lena Kälberer, Ramona Wolbert und Libera Sonja Kühne. Villingen startete sehr konzentriert und überraschte den Gastgeber mit gelungenen Angriffen und starken Abwehrleistungen. So führten die Gäste zwischenzeitlich mit 18:11 Punkten. Durch eigene Fehler brachten die Villingerinnen Waldgirmes allerdings wieder zurück ins Spiel und verloren den Satz mit 23:25. Johansson: „Da hatte ich Befürchtungen, dass psychologisch etwas hängen bleibt.“

Weit gefehlt! Nach dem Seitenwechsel knüpfte Villingen an die starke Auftaktphase an. Die Spielzüge liefen perfekt und die großen Spielerinnen im Block von Waldgirmes fanden keine Mittel, um Villingen aufzuhalten. Mit 25:14 ging der Durchgang klar an die Gäste. Es folgte eine, von den Gastgebern zuvor beantragte, zehnminütige Pause. „Das kann ich nicht nachvollziehen. Bei den nur 50 Zuschauern gab es kein Zwischenprogramm und keine Ehrungen. Hinzu kam, dass es in der Halle sehr kalt war. Ich habe seit Jahren kein Spiel mehr in der Trainingsjacke gecoacht. Meine Spielerinnen, die nicht im Einsatz waren, zogen Handschuhe an. Als schließlich sogar noch die Fenster aufgingen, war es kaum noch auszuhalten“, ärgerte sich Johansson über die empfindliche Kälte in der Halle.

War es eine von Waldgirmes bewusste Aktion, um Villingen aus dem Spiel zu bringen? Zunächst zeigte sie Wirkung, denn Villingen verlor den Faden. Im dritten Satz klappte nichts mehr. Beim 6:16-Rückstand nahm Johansson eine Auszeit und gab seinen Spielerinnen mit auf den Weg, die Kräfte für den vierten Satz zu schonen. Seine Spielerinnen indes hatten die Ohren auf Durchzug geschaltet. Sie packten nun ihren Kampfgeist aus und holten den Zehn-Punkte-Rückstand tatsächlich auf. Mehr noch: In der Schlussphase gelang der 28:26-Erfolg nach 31 gespielten Minuten. „Solch einen Satz habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich kann nur den Hut ziehen, das war Wahnsinn“, jubelte Johansson.

Die Aufholjagd hatte viel Kraft gekostet, was im vierten Satz deutlich wurde. Johansson versuchte mit Maria Kühne frischen Wind zu bringen, doch sie allein konnte den Hebel nicht umlegen, und Waldgirmes glich zum 2:2 aus. Der Tie-Break war ein Spiegelbild der gesamten Partie. Beide Teams agierten auf hohem Niveau. Wieder zeichnete sich (11:11/13:13) eine Satzverlängerung ab. Zwei gute Angaben von Bradacova, zwei starke Abwehrleistungen und ein schön geschlagener Matchball sorgten schließlich für den unerwarteten Villinger 3:2-Sieg.