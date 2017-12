Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: Das letzte Wort noch nicht gesprochen

Drittliga-Volleyballerinnen gehen auf Platz sechs in die vierwöchige Punktspielpause

Volleyball, 3. Liga, Damen: Nur zu gern hätte sich die Mannschaft des TV Villingen am Samstag mit einem Heimsieg aus dem Jahr 2017 verabschiedet. Daraus wurde bei der 1:3-Niederlage gegen den TV Holz jedoch nichts. Die rund 450 Zuschauer dankten den Spielerinnen dennoch mit stehenden Ovationen für ihren Einsatz und viele begeisternde Spiele.

Liga: Ungewohnt ausgeglichen stellt sich in dieser Saison die Tabellenspitze in der Liga dar. Mit Wiesbaden, Holz, Sinsheim und Beiertheim haben gleich vier Mannschaften 22 Punkte. Mit einem Zähler weniger folgt Waldgirmes. Der TV Villingen hat sich zunächst im „Niemandsland der Tabelle“ einquartiert. Auf Rang sechs liegend, beträgt der Rückstand zu den Spitzenteams fünf Punkte, der Vorsprung auf den Tabellensiebten sechs Zähler. „Das geht in Ordnung. Bei unseren personellen Sorgen war es mir in erster Linie wichtig, nicht in die Abstiegszone zu rutschen“, sagt Villingens Trainer Sven Johansson, dessen Team nur gegen Sinsheim aus der oberen Tabellenhälfte gewann.

Rückkehr: Mit viel Freude wurde bereits am vergangenen Dienstag im Training die Rückkehr von Zuspielerin Nikola Strack nach ihrer langen, gesundheitlich bedingten Pause registriert. Die 23-Jährige erhielt gegen Holz vom Trainer einen Kurzeinsatz. Johansson: „Mich hat etwas überrascht, in welch toller Verfassung sich Nikola zurückgemeldet hat. Sie hat zuvor im Fitnessstudio gearbeitet und war gleich im ersten Athletiktraining wieder in guter Form.“ Der Coach freut sich, in der Rückrunde neben Ramona Wolbert wieder eine zweite Zuspielerin zu haben, die beide auf einem hohen Niveau spielen.

Dank: Da Wolbert und Strack demnächst wohl wieder vollwertige Alternativen sein werden, wird die zwischenzeitlich reaktivierte Miriam Senk wohl wieder in den Volleyball-Ruhestand zurückkehren. „Wir sind Miriam sehr dankbar, dass sie uns in einer schwierigen Situation geholfen hat“, betont Johansson. Der Trainer lässt es der routinierten, ehemaligen Zweitligaspielerin offen, ob sie weiterhin mit der Mannschaft trainieren will. Johansson: „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ich würde sie gern behalten. Wenn sie will, darf sie jederzeit zum Training kommen.“

Ausfall: Wohl auch im Januar wird aus dem aktuellen Drittliga-Kader Sommer-Neuzugang Julia Reich wegen ihrer Verletzung noch pausieren müssen. Die Außenangreiferin war am Samstag beim Spiel gegen Holz mit Gehhilfen in der Halle. Eine Rückkehr ins Training ist noch nicht absehbar. Immerhin gibt es auf der Position mit Martina Bradacova, Nadine Hones und Maria Kühne genügend sportliche Alternativen.

Doppelwechsel: Um die sich am Samstag abzeichnende Niederlage gegen Holz vielleicht doch noch abzuwenden, entschied sich Johansson im dritten Satz für den Doppelwechsel. Dieser ist dann sinnvoll, wenn die Zuspielerin in der Rotation nach hinten rückt. Michelle Feuerstein und Ramona Wolbert gingen vom Feld, Lisa Somer und Nikola Strack kamen. Bei der Klasse des Gastes hatte das taktische Manöver aber keinen Erfolg. „Es war ein Versuch, unter Wettkampfbedingungen diese Option zu testen. Holz hat jedoch derart extrem schnell zugespielt, dass wir keine Chance hatten“, musste Johansson erkennen und wechselte bald darauf wieder zurück.

Pause: In den kommenden zwei Wochen hat Johansson kein Balltraining für seine Spielerinnen angesetzt. Dafür stehen einige Athletikeinheiten mit Athletiktrainerin Grit Müller auf dem Programm. Die athletischen Vorteile der Villingerinnen waren in der vergangenen Saison ein gewichtiger Grund für den Titelgewinn. Das erste Balltraining ist für den 27. Dezember angesetzt. Dann gilt es schnell wieder in Fahrt zu kommen, denn mit dem Heimspiel gegen den TV Lebach am 7. Januar steht eine, so Johansson, richtungsweisende Partie an.

Feier: In den vergangenen Jahren trafen sich die Villinger Volleyballerinnen nach dem letzten Spiel des Kalenderjahres immer zur Weihnachtsfeier. Daraus wird in diesem Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit wohl nichts. „Wir haben keinen Termin gefunden, um alle im Umfeld der Mannschaft an einen Tisch zu bringen“, erläutert Johansson. Nachgeholt wird die Feier wohl im Januar. Dann aber nicht als Weihnachts-, sondern als Jahresabschlussfeier.