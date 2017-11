Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: Aus dem Bus direkt zur Party

Volleyballerinnen am Samstag in Feierlaune. Überraschender Sieg beim Tabellenführer

Volleyball, Dritte Liga, Damen: Der TV Villingen zeigte am Samstag eine der bisher besten Saisonleistungen und entführte mit dem 3:2-Sieg beim Spitzenreiter Sinsheim verdientermaßen zwei Punkte.

Rückreise: Da die Partie in Sinsheim über die maximal fünf Sätze gespielt wurde, waren die Villingerinnen erst gegen 1 Uhr in der Nacht wieder zurück in der Doppelstadt. Die Stimmung war auf der rund 200 Kilometer langen Rückreise ausgezeichnet, zumal sich die Spielerinnen ständig über die Sportlerparty in der Villinger Tonhalle informierten, wobei sie in der Mannschaftswertung dank des Meistertitels in der vergangenen Saison den ersten Platz belegten. „Das ist für uns eine besondere Ehre“, sagte Trainer Sven Johansson, der gegen 1.30 Uhr wieder zu Hause war. Für einige Spielerinnen galt das nicht. Sie besuchten nach der Rückkehr in der Tonhalle noch die After-Show-Party.

Übernachtung: Wurde die Hin- und Rückfahrt nach Sinsheim noch an einem Tag absolviert, so ist das am kommenden Wochenende nicht möglich. Villingen gastiert bei Jahn Kassel. Rund 470 Kilometer liegen vor der Mannschaft. Um frisch für das Spiel in Nordhessen zu sein, werden die Villingerinnen bereits am Freitag abreisen und erst am Sonntag zurückkehren. Johansson hat zwei Übernachtungen in einer Jugendherberge gebucht. „Glücklicherweise gibt das unser Budget her. Alles andere wäre purer Stress und nicht machbar.“ Nun sucht der Trainer in Kassel noch eine Halle, in der die Mannschaft am Samstag eine Trainingseinheit vor dem abendlichen Spiel absolviert.

Charakter: Vom außergewöhnlichen Charakter der Villinger Mannschaft haben sich die Fans schon bei den Heimspieltagen überzeugen dürfen. Die Mannschaft gibt keinen Ball verloren und spornt sich gegenseitig an. In Sinsheim sah Johansson diesbezüglich erneut eine klasse Vorstellung. „Die Mädchen bauen sich gegenseitig auf und setzen ihre Taktik auf dem Feld um. Besonders Felicitas Piossek brachte am Samstag viel Emotionen in unser Spiel. Das war schon beeindruckend.“

Verletzungen: Wie ein roter Faden zieht sich bei Villingen das Verletzungspech durch den bisherigen Saisonverlauf. Nun hat es auch noch Mittelblockerin Nina Gass erwischt, die in Sinsheim wegen Rückenschmerzen aussetzen musste und von Felicitas Piossek vertreten wurde. In Kassel wird Piossek nicht zur Verfügung stehen. Gass wird deshalb auf die Zähne beißen müssen und unter der Woche in den Trainingseinheiten etwas geschont.

Training: Nur zwei Übungseinheiten hat Johansson für diese Woche angesetzt. Am Dienstag und Donnerstag sollen verschiedene Spielsysteme einstudiert werden. Wegen der Verletzungssorgen wird der Coach improvisieren müssen. Möglicherweise wird es am heutigen Dienstag wieder ein Spiel der ersten gegen die zweite Mannschaft geben. In der vergangenen Woche sammelten die Trainer wertvolle Erkenntnisse aus diesem Vergleich.

Meisterschaft: Am kommenden Wochenende will der TV Villingen den zahlreichen Titeln im Jugendbereich einen weiteren hinzufügen. Der Verein richtet die A-Jugendmeisterschaft des Bezirks aus. Dirk Becker, Trainer der zweiten Mannschaft, wird das Team des Gastgebers betreuen. Natürlich streben die Villinger Nachwuchs-Volleyballerinnen den Titel an, um anschließend bei der südbadischen Meisterschaft wieder an den Start zu gehen. Aus dem aktuellen Drittliga-Team dürften Amelie Nunnenmacher, Jule Gaisser und Lisa Spomer noch bei der A-Jugend spielen. Zumindest Nunnenmacher und Spomer werden jedoch in Kassel benötigt. So werden wohl sogar einige Spielerinnen aus der B-Jugend für Villingen spielen.