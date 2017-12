Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: Ärger weicht schon bald der Freude

Drittliga-Volleyballerinnen erkämpfen Auswärtssieg in Kassel. Trainer Johansson sah "rundes Wochenende"

Volleyball: Ein rundum gelungenes Wochenende erlebten die Volleyball-Damen des TV Villingen. Zuerst besiegten die Schwarzwälderinnen den TV Jahn Kassel mit 3:2, ehe auch noch der Teamgeist gestärkt wurde.

Kampfgeist: Nach dem zweiten Satz sah Villingen bereits wie der sichere Sieger aus. Doch so eindeutig wie der Zwischenstand waren die beiden ersten Sätze nicht. Kassel lag stets bis zur Mitte der Durchgänge klar in Führung, ehe die Gästemannschaft von Trainer Sven Johansson ihre Kämpferqualitäten zeigte und die Sätze noch drehte. Danach folgte – auch angesichts der dünnen Personaldecke – der fast logische Einbruch. „Die Aufholjagden haben enorm viele Körner gekostet. Den dritten Satz haben wir dann relativ schnell abgeschenkt und einigen Spielerinnen eine Pause zum Durchschnaufen gegönnt“, erklärt der Übungsleiter den dritten Satz, der mit 11:25 klar an die Gastgeberinnen ging. Auch den vierten Durchgang entschied Kassel knapp für sich, sodass es in den Tiebreak ging. Dass es nach 103 kräftezehrenden Minuten doch noch für den Sieg im Entscheidungsdurchgang und somit für zwei Punkte reichte, zeugt von mentaler Stabilität und Erfahrung des amtierenden Meisters. Dennoch herrschte nach dem Spiel in der Gästekabine Ärger darüber, dass die Villingerinnen trotz der 2:0-Satzführung nur zwei statt drei Zähler mitnahmen. Dieser Ärger sei jedoch bald der Freude über den Sieg gewichen. Johansson: „Es war gut, dass wir nach dem Spiel nochmals vor Ort übernachtet haben. So konnten wir die Eindrücke des Spiels besser verarbeiten. Erst spät am Samstagabend wurde den Mädels langsam bewusst, was sie geleistet haben.“

Ersatzgeschwächt: „Wir hatten nur neun Spielerinnen zur Verfügung, von denen zwei angeschlagen waren“, betont Trainer Johansson und spielt auf die derzeit dünne Personaldecke an. Felicitas Piossek fehlte aus beruflichen Gründen, und Maria Kühne laboriert weiterhin an einer Achillessehnen-Entzündung. Zudem fehlt Nikola Strack schon länger. Nina Gass (Rücken) und Ramona Wolpert (Daumen) spielten am Samstag trotz kleiner Blessuren. „Da wir nur mit einem sehr kleinen Kader aufgetreten sind, bin ich auch mit dem Sieg im Tiebreak absolut zufrieden. Die Mädels hatten nach dem Spiel richtig schwere Beine“, erzählt Johansson.

Runde Auswärtsfahrt: Das vergangene Wochenende wird den Villinger Volleyballerinnen sicherlich gut im Gedächtnis bleiben. Bereits am Freitag reiste die Mannschaft nach Kassel. So blieb den „MonStars“ genügend Zeit zur Vorbereitung auf das Spiel in Hessen. Für den Kraftakt belohnte sich die Mannschaft mit einem Ausflug zum Weihnachtsmarkt und mit einer Pyjama-Party in der Jugendherberge. Johansson: „Das haben sich die Mädels verdient. Insgesamt war dieses Wochenende eine runde Sache. Die Spielerinnen sind sich während dieser drei Tage noch nähergekommen.“

Anschluss nach oben: Die Partie in Kassel war das einzige Spiel der dritten Liga am Wochenende. Durch die zwei Punkte setzten sich die Schwarzwälderinnen von der unteren Tabellenhälfte ab und hielten Anschluss an die oberen Plätze. Am Samstag empfängt der TV Villingen den TV Holz. Die Mannschaft aus Heusweiler belegt momentan den vierten Platz. Mit einem Dreier können die Villinger jedoch vorbeiziehen und einen versöhnlichen Abschluss eines aufregenden Jahres feiern.