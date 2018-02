Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: Ärger folgt Happy-End

U18-Volleyballerinnen lösen Ticket für süddeutsche Meisterschaft

Volleyball: (daz) Dank einer starken Leistung haben die Volleyball-Talente des TV Villingen in der Altersklasse U 18 bei der südbadischen Meisterschaft in Bad Krozingen den zweiten Platz erreicht und sich für die süddeutsche Meisterschaft qualifiziert. Freude kam bei der Mannschaft von Trainer Dirk Becker jedoch nur kurzzeitig auf, denn der USC Konstanz sah sich ebenfalls auf Platz zwei, sodass die einzelnen Ergebnisse nochmals überprüft werden mussten. Becker: „Laut der offiziellen Tabelle sind wir Zweiter. Es ist schade, dass es diese Nebengeräusche gibt. Meine Mannschaft hat ausgezeichnetes Volleyball gespielt.“

Nach dem Rückzug der TG Schwenningen starteten nur fünf Mannschaften in Bad Krozingen. Deshalb wurde im Modus „jeder gegen jeden“ gespielt. Villingen musste sich zunächst dem späteren Turniersieger Bad Krötzingen mit 0:2 (15:25/16:25) geschlagen geben. Es folgte ein 2:1-Erfolg gegen den USC Konstanz. Die FT Freiburg wurde mit 2:0 besiegt. Ebenfalls einen 2:0-Sieg gab es gegen den Zweitliga-Nachwuchs vom VC Offenburg. Damit erreichte Villingen den zweiten Platz und gewann auch den direkten Vergleich gegen Konstanz. „Somit haben wir das Ticket für die süddeutsche Meisterschaft. Ich kann nur hoffen, dass es dabei bleibt“, so Becker. Am Montagnachmittag gab es Entwarnung. „Wir sind Zweiter und dürfen zur süddeutschen Meisterschaft“, teilte Dirk Becker mit.

Mit Lisa Spomer, Amelie Nunnenmacher und Jule Gaisser setzte der Trainer drei Spielerinnen ein, die bereits in der Drittliga-Mannschaft des TV Villingen zum Einsatz kamen.