Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgens Trainer Jürgen Herr: "Wir sind nicht chancenlos"

Südbadenliga-Aufsteiger startet in die Rückrunde. Am Sonntag zu Gast bei der HSG Konstanz II

Handball, Südbadenliga: HSG Konstanz II – TV St.Georgen (Sonntag, 17 Uhr). (sle) Im ersten Spiel der Rückrunde gastiert der TV St. Georgen am Bodensee. Die Schützlinge von Trainer Jürgen Herr haben mit Konstanz noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. In der ersten Südbadenliga-Partie auf dem Roßberg seit rund 15 Jahren sahen die Zuschauer ein intensives Handballspiel. Mitte der zweiten Hälfte lag St.Georgen sogar noch mit 18:17 in Führung, musste sich am Ende aber mit 24:27 geschlagen geben.

Die HSG musste vor der Saison einige Abgänge verkraften, konnten die entstandenen Lücken allerdings mit teilweise hochkarätigen Nachwuchstalenten schließen. Als mittelfristiges Ziel haben die Seehasen den Wiederaufstieg in die Oberliga vor Augen. Dem Anspruch eines Spitzenteams der Südbadenliga wird die HSG als aktueller Tabellensiebter allerdings (noch) nicht gerecht. Im bisherigen Saisonverlauf erwiesen sich Linksaußen Philipp Kunde sowie die beiden im Rückraum agierenden Brüder Jonas und Samuel Löffler als beste Torschützen. Im Hinspiel taten sich die Konstanzer lange Zeit schwer gegen die offensive Verteidigung der Bergstädter, fanden dann aber besonders in der Schlussphase die nötigen spielerischen Antworten.

Doch St. Georgen hat keinen Grund, sich zu verstecken. Auch bei der jüngsten Niederlage in Altenheim sah man eine kämpferische Einstellung, die darauf schließen lässt, dass man den Abstiegskampf in St. Georgen angenommen hat und in der Rückrunde weiterhin alles daransetzen wird, die Liga zu halten. Sorgenkind im Team der Schwarzwälder ist aktuell Rückraumspieler Jan Linhard. Er droht wochenlang auszufallen. Eine genaue Diagnose über die Schwere seiner Verletzung steht noch aus.

Im Training unter der Woche stellte Trainer Herr seine Männer auf den kommenden Gegner ein und zeigt sich zuversichtlich: „Wir wissen, was uns erwartet. Konstanz weiß das aber auch und wird uns nicht unterschätzen. Mut macht mir vor allem, dass wir in den letzten beiden Spielen jeweils über 30 Tore erzielen konnten. Wir spielen variabler und mit mehr Druck zum Tor. Wir sind zwar Außenseiter, aber nicht chancenlos.“

