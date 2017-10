Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen verpasst Sensation knapp

Südbadenliga-Aufsteiger verliert gegen HGW Hofweier mit drei Toren Unterschied

Handball, Südbadenliga: HGW Hofweier – TV St. Georgen 31:28 (15:15). (sle) Lange Zeit bot der Aufsteiger aus dem Schwarzwald dem Titelfavoriten aus der Ortenau Paroli, ehe die Gastgeber in der Schlussphase den Sieg perfekt machten. Die St. Georgener mussten auf einige Akteure verzichten, dadurch kam Torhüter Joel Erdrich zu seinem Pflichtspieldebüt.

Die Gäste begannen konzentriert und nutzten die Chancen konsequent. So war es nicht verwunderlich, dass zunächst der Außenseiter aus der Bergstadt vorlegen konnte. Hofweier ließ sich allerdings zu keiner Zeit abschütteln und ging in Minute 22 in Überzahl mit 12:11 erstmals in Führung. Doch der Neuling hielt hervorragend dagegen und ging mit einem leistungsgerechten 15:15 in die Halbzeitpause. Spätestens jetzt wussten die zahlreich mitgereisten Schlachtenbummler aus dem Schwarzwald, dass ihre Mannschaft nicht chancenlos war. „Wir haben aggressiv verteidigt. Leider mussten wir durch diese Spielweise auch einige Zeitstrafen hinnehmen, die unser Spiel ein wenig hemmten. Aber wir haben die Situationen gegen einen starken Gegner sehr gut gelöst“, analysierte St. Georgens Trainer Jürgen Herr die erste Halbzeit.

Nach der Pause handelten sich die St. Georgener früh zwei weitere Zeitstrafen ein, gleichzeitig erhöhte sich die Fehlerzahl in der Offensive. Als die Gastgeber auf 21:18 erhöhten, nahm Herr eine Auszeit. Der Trainer fand wohl die richtigen Worte, denn sein Team zeigte eine deutliche Reaktion. Aus einer stabilen Abwehr trug man den Ball mit hohem Tempo nach vorne und verkürzte Tor um Tor. Als Paul Aßfalg zum 24:24 ausglich, wurde es hitzig in der Niederschopfheimer Hohberghalle. Auch das Hofweierer Publikum erwachte nun und befeuerte die Stimmung weiter. Dem Liga-Neuling gelang es nicht, diese Stimmung abgeklärt zu seinen Gunsten zu nutzen und den großen Favoriten weiter in die Enge zu treiben. Die St. Georgener ließen sich teilweise von der Spielweise der Gastgeber mitreißen und leisteten sich Fehler im Angriffsspiel. Im Gegenzug waren es die Brüder Herzog, die der Endphase mit ihrer individuellen Klasse den Stempel aufdrückten. So musste sich der Außenseiter am Ende mit 31:28 geschlagen geben. „Auf der einen Seite bin ich glücklich über einen starken Auftritt meiner Mannschaft. Wir hatten ein echtes Spitzenteam auswärts am Rande einer Niederlage. Auf der anderen Seite bin ich enttäuscht, da wir es unseren eigenen Fehlern zuschreiben müssen, dass wir keine Punkte mitnehmen konnten. Da wäre definitiv mehr drin gewesen“, sagte Trainer Jürgen Herr nach der Partie.

Für die St. Georgener endete so das offensichtlich härteste Auftaktprogramm der Liga. Einem Sieg gegen Elgersweier stehen vier Niederlagen gegen die ersten vier Teams der Tabelle gegenüber. „Wir wussten, wie schwer unser Auftaktprogramm sein würde. Mit zwei Punkten haben wir immerhin ein Minimalziel erreicht. Nun folgen drei Heimspiele in Folge gegen die direkten Konkurrenten."

Torschützen: T. Aßfalg, P. Aßfalg, J. Holzmann (je 1), L. Holzmann (5/1), Bürk (7), Lermer (4), P. Aßfalg (7/1), Linhard (2).