Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen setzt dickes Ausrufezeichen

Südbadenliga-Aufsteiger gewinnt in Elgersweier. Halbzeitrückstand von sieben Toren aufgeholt

Handball, Südbadenliga: HC Hedos Elgersweier – TV St.Georgen 24:25 (15:8). (sle) Ein dickes Ausrufezeichen setzten die St. Georgener Handballer beim HC Hedos Elgersweier. Der Aufsteiger holte einen Halbzeitrückstand von sieben Toren auf und feierte den ersten Sieg in der noch jungen Südbadenliga-Saison.

Die Vorzeichen standen alles andere als gut für die Gäste. Mit Mario Müller und Niclas Grieshaber fehlten gleich zwei Akteure. Außerdem ging mit Theo Assfalg eine wichtige Stütze der Defensive angeschlagen in die Partie. Zunächst schien es, als wäre der TVS ähnlich chancenlos wie zuletzt gegen Sinzheim, denn Elgersweier spielte souverän auf. Zeitgleich agierte der Liganeuling aus der Bergstadt unsicher und produzierte erneut Fehler um Fehler. Es dauerte knapp zwölf Minuten, ehe der Ball das erste Mal im Hedos-Tor landete. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 7:0 für den Gastgeber. Im Anschluss kam der TVS aber besser in die Partie und verkürzte auf 9:5. Die in den Zweikämpfen robusten Gastgeber erhöhten nochmals die Schlagzahl und sahen beim 15:8 zur Halbzeit wie die sicheren Sieger aus.

St. Georgens Trainer Jürgen Herr appellierte in der Halbzeit vor allem an das Selbstvertrauen seiner Mannschaft. „Wir hatten zu Beginn zu viel Respekt vor dem Gegner. Unsere zögerliche Spielweise hat Elgersweier aufgebaut. Zur Pause hatten wir nichts mehr zu verlieren. Wir mussten etwas riskieren“, sagte der Coach. Herr setzte nun mit einer taktischen Neuausrichtung alles auf eine Karte. Dieses Risiko machte sich bezahlt. Die Bergstädter verkürzten den Rückstand Tor um Tor. Auch in der Defensive, das Prunkstück der vergangenen Saison, wussten die St. Georgener nun zu überzeugen. Während die Gäste aus dem Schwarzwald ihr Spiel kampfbetont und diszipliniert fortführten, ließ sich Elgersweier wiederholt zu Undiszipliniertheiten hinreißen. Knackpunkt des Spiels war die Phase, in der Hedos-Spieler Paolo Scavelli nach einer Unsportlichkeit gegen Theo Assfalg des Feldes verwiesen wurde und direkt im Anschluss auch noch Rene Junker aufgrund massiver Beschwerden über diese Entscheidung auf die Strafbank musste.

Trotz allem dauerte es bis zur 53. Minute, ehe St. Georgen erstmals ausgleichen konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Hedos in diesem Abschnitt gerade mal sechs Tore erzielt. „Wir haben in der zweiten Halbzeit mutiger gespielt und unsere Chancen genutzt. Das Selbstvertrauen in dieser Phase hat uns beflügelt. Elgersweier gelang nicht mehr viel gegen unsere Defensive“, beschreibt beschrieb der achtfache Torschütze Jan Linhard die zweite Hälfte. Hedos zog zwar nach, doch der TVS legte immer wieder vor. Als der letzte Angriff der Gastgeber erfolglos verpuffte, war die Sensation perfekt. Der Außenseiter hatte den haushohen Favoriten dank einer tollen Moral und Willensleistung niedergerungen. „Was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, war überragend. Ich bin froh, dass wir uns für diese tolle Leistung am Ende belohnen konnten. Ich bin stolz, dass wir die Moral gezeigt haben, uns nach so einem Rückstand wieder zurück zu kämpfen“, schwärmte Trainer Herr.

Der Aufsteiger scheint in der Liga angekommen. Aus diesem Erfolgserlebnis muss die Mannschaft ausreichend Selbstvertrauen schöpfen, um in den kommenden Wochen weiter nachzulegen. Torschützen für St. Georgen: Linhard (8), Bürk (4/3), Lermer (2), L.Holzmann (2/1), J.Holzmann (3), Pa.Assfalg (5), Pe.Assfalg (1)