Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen offenbart im Angriff große Schwächen

Bergstadt-Handballer verlieren gegen Elgersweier. Enttäuschende Leistung in der Offensive

Handball, Südbadenliga: TV St. Georgen – HC Hedos Elgersweier 16:27 (9:16) – (sle) Nach dem schwachen Auftritt gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach eine Woche zuvor wollten die St. Georgener unbedingt die richtige Reaktion zeigen und gegen Elgersweier zurück in die Erfolgsspur kommen. Doch daraus wurde nichts. Die Bergstädter kassierten eine deutliche Heimniederlage.

Die Vorzeichen standen vor der Partie alles andere als optimal für den Gastgeber. Thule Laabs musste verletzungsbedingt bereits im Abschlusstraining passen. Theo Assfalg ging stark angeschlagen in die Partie und Trainer Jürgen Herr fehlte krankheitsbedingt sogar komplett. Dennoch wollten die „Jungs vom Roßberg“ mit allen Mitteln zwei Punkte gegen Elgersweier und ihren Erfolg aus der Vorrunde gegen dieses Team wiederholen.

Die Gäste legten zwar anfangs vor, doch St. Georgen glich früh zum 4:4 aus und fand gut in die Partie. An die Leistung der ersten zehn Minuten konnte der TVS jedoch im weiteren Spielverlauf nicht mehr anknüpfen. Während der Aufsteiger in der Defensive vor allem den ehemaligen Bundesligaspieler Christopher Räpple nicht in den Griff bekam, wurde abermals auch der Angriff zum großen Manko. St. Georgen musste zudem drei Zeitstrafen absitzen. Dies nutzen die Gäste, um auf 4:10 zu erhöhen. Die Gastgeber mühten sich gegen die Hedos-Defensive ab, kamen aber kaum zu Torchancen. Wenn die St. Georgener dann doch einmal vor das Tor der Gäste kamen, scheiterten sie des Öfteren an Gästetorhüter Plschek. Elgersweier spielte souverän auf und St.Georgen traf das Tor nicht.

Beim Spielstand von 6:16 bahnte sich für die Bergstädter ein Debakel an. Erst in den letzten fünf Minuten des ersten Durchgangs konnten sich die Gastgeber etwas steigern und verkürzten bis zur Pause auf 9:16. Mit sieben Toren Differenz lag der TVS auch im Vorrunden-Spiel in Elgersweier zur Pause zurück und drehte die Partie noch. Dies machte Mut. Doch den Schwung aus den Schlussminuten der ersten Hälfte konnten die Bergstädter nicht mitnehmen. Elgersweier verteidigte weiter engagiert und spielte den Aufsteiger an die Wand. Nach 45 Minuten stand es 11:21. Nun mussten auch die größten Optimisten erkennen, dass St.Georgen auf eine Blamage zusteuert.

Die Bergstädter bemühten sich zwar. Diese Bemühungen verpufften allerdings schnell. Die Gäste aus der Ortenau spielten die Partie clever zu Ende und ließen dem TVS nicht den Hauch einer Chance. Somit kassierten die St. Georgener eine unerwartet deutliche Heimschlappe. In einem Heimspiel lediglich 16 Tore zu erzielen ist enttäuschend.

„Wir haben wieder nicht ansatzweise das auf die Platte bekommen, was wir können und uns vorgenommen haben. Wichtig ist, dass wir jetzt zusammenhalten und weiter alles geben. Die kommenden Wochen werden eine sehr schwere Zeit für uns“, fällt Kapitän Jan Holzmann ein hartes Urteil. Kommenden Samstag müssen die Bergstädter zum Spitzenteam nach Schutterwald.

Die Tore für den TV St. Georgen erzielten: Lermer, Waller, Grieshaber (je 1), Bürk (5/2), N. Holzmann (2), J. Holzmann, Müller (je 3).