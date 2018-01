Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen im Angriff oft zu überhastet

Südbadenliga-Aufsteiger geht in Konstanz leer aus. Bergstädter leisten sich zu viele Fehler

Handball-Südbadenliga: HSG Konstanz II – TV St. Georgen 35:29 (16:11). (daz) Die St. Georgener müssen weiterhin auf den dritten Saisonsieg warten. Dabei hatten sich die Bergstädter bei der Zweitliga-Reserve am Bodensee durchaus einiges ausgerechnet, doch vor allem in der zweiten Halbzeit setzten sich die Gastgeber immer deutlicher ab. St. Georgen half durch leichtfertige Ballverluste bei eigenen Angriffen wie auch durch technische Fehler allerdings kräftig mit.

Zunächst war in der Partie des Tabellensiebten gegen das Schlusslicht der Liga kein Leistungsunterschied zu sehen. Nachdem Jonas Herrmann die Gäste mit dem ersten Tor des Tages in Führung gebracht hatte, zog Konstanz schnell auf 4:2 davon. Doch St. Georgen glich zum 5:5 aus. Danach gelangen Konstanz vier Treffer in Folge, während St. Georgen nicht mehr traf. Zwar verkürzten die Bergstädter auf 10:8 (22.), doch in den folgenden acht Minuten sorgten die Gastgeber schon für klare Verhältnisse, auch weil die Bergstädter ihre Angriffe oftmals zu überhastet abschlossen. Hinzu kam, dass die Abwehr nicht so sattelfest wie erhofft agierte und Konstanz sich nicht zweimal bitten ließ, die eigenen Möglichkeiten zu nutzen.

Trotz der fünf Tore Rückstand zur Pause gaben sich die Bergstädter beim Seitenwechsel noch nicht auf. „Wir müssen weiterhin auf Tempo spielen, aber auch sicherer in der Abwehr stehen“, appellierte TVS-Trainer Jürgen Herr während der Pause an sein Team. Die Spieler versuchten die Tipps umzusetzen, doch der Rückstand blieb deutlich und betrug in Minute 48 sogar acht Tore (28:20). In den Schlussminuten gelang St. Georgen zwar noch eine Resultatsverbesserung, doch ernsthaft brachten die Bergstädter die sicheren Gastgeber nicht mehr in Gefahr. „Konstanz präsentierte sich als spielstarke Mannschaft. Zudem waren die Gastgeber etwas cleverer und abgezockter als wir“, sagte Herr nach den 60 Minuten.

Somit klappte die angepeilte Revanche für die 24:27-Heimspielniederlage nicht. Bevor es in eine zweiwöchige Punktspielpause geht, erwarten die Bergstädter am kommenden Samstag mit Phönix Sinzheim den Tabellenfünften, der noch Titelchancen hat.

Tore für den TV St. Georgen: Theo Assfalg (4), Lukas Holzmann (2), Thule Laabs (2), Niklas Holzmann (2), Niclas Grießhaber (1), Jonas Herrmann (3/1), Mario Müller (2), Stephan Lermer (2), Jannik Waller (1), Manuel Bürk (10/5).