Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Wiedergutmachung angesagt

Handballer aus der Bergstadt empfangen Elgersweier. Gute Erinnungen an Vorrundenspiel

Handball, Südbadenliga: TV St.Georgen – HC Hedos Elgersweier (Samstag, 19.30 Uhr) – (sle) Mit hängenden Köpfen schlichen die St. Georgener vergangenen Sonntag nach der deutlichen 23:30-Niederlage bei der SG Kappelwindeck/Steinbach vom Feld. Während die Formkurve der Schwarzwälder in den vergangenen Wochen deutlich nach oben zeigte und von zwei begeisternden Heimsiegen gekrönt wurde, stürzte diese nun vollkommen ab. Mit Vetter, Müller, Linhard und Lukas Holzmann fehlten gleich vier Akteure. Aufgrund von Wartungsarbeiten in der Roßberghalle konnte der TVS die Bergstädter nach der Fasnachtspause nur einmal trainieren, bevor sie in Steinbach antreten mussten. Alles erschwerende Umstände, die das desolate Auftreten allerdings nicht entschuldigen.

TVS-Trainer Jürgen Herr hatte somit in den drei Trainingseinheiten unter der Woche alle Hände voll zu tun, die bittere Niederlage aufzuarbeiten und seine Männer wieder in die richtige Bahn zu lenken. Dass die Mannschaft Rückschläge wegstecken kann, hat sie in der Vergangenheit zur Genüge bewiesen. Zudem hat sich an der Tatsache, dass die St. Georgener bei Schützenhilfe und einem eigenen Sieg den Abstiegsrang verlassen können, sich auch vor dem Heimspiel nichts geändert.

Mit Elgersweier kommt eine Mannschaft auf den Roßberg, die vor der Saison in der Spitzengruppe der Südbadenliga erwartet wurde. Nach einem soliden Start markierte ausgerechnet die Heimniederlage gegen den TV St. Georgen den Beginn einer sportlichen Talfahrt. In Elgersweier sprach man sogar von der „mit Abstand schlechtesten Leistung in zehn Jahren Südbadenliga“. Die Folge war, dass Trainer Daniel Kempf zurücktrat. Sein Amt übernahm der erst 29-jährige Simon Herrmann.

Mit zwölf Punkten hat der Tabellenzehnte nur ein kleines Polster auf den Tabellenkeller. Die Gäste haben somit gleich zwei Gründe im Schwarzwald gewinnen zu wollen. Einerseits brauchen sie Punkte im Kampf gegen den Abstieg, andererseits möchten sie sich für die Vorrundenniederlage revanchieren, als St. Georgen einen 8:15-Halbzeitrückstand noch drehen konnte.

Der TV St. Georgen muss am Samstag vor allem Christopher Räpple, der zuletzt bei der SG Leutershausen in der 2.Bundesliga spielte, in den Griff bekommen. Er trifft im Schnitt sieben Mal pro Spiel und ist Dreh- und Angelpunkt seines Teams. Die Gastgeber müssen zudem in ihrem Angriffsspiel wieder zu mehr Sicherheit und Kreativität finden, um die großgewachsene Defensive der Gäste in Bewegung zu bekommen. Für dieses Unterfangen kann Jürgen Herr, mit Ausnahme von Linhard, personell wieder aus dem Vollen schöpfen.

Die Zuschauer erwartet ein hitziges Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die beide etwas gutzumachen haben. „Wir hatten letzte Woche einen rabenschwarzen Tag. Wir wollen nun unbedingt zurück in die Erfolgsspur und sind bereit, dafür zu kämpfen“, gibt TVS-Kapitän Jan Holzmann die Marschroute vor.

