Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: "Unsere Fans waren großartig"

Südbadenliga-Aufsteiger verliert gegen Altenheim klar. Ersatzgeschwächte Gastgeber chancenlos

Handball, Südbadenliga: TV St. Georgen – TuS Altenheim 15:32 (19:7). (sle) Stark ersatzgeschwächt, hatte der TV St. Georgen den Gästen aus Altenheim wenig entgegenzusetzen. Ohne Jan Linhard, Stephan Lermer, Niklas und Lukas Holzmann und Jonas Herrmann standen Trainer Jürgen Herr lediglich neun Feldspieler zur Verfügung. Immerhin meldete sich Jannik Waller nach überstandener Erkältung zurück, sodass Herr auf den Halbpositionen immerhin ein minimaler Handlungsspielraum blieb.

Die Bergstädter hatten sich vorgenommen, ohne Druck und befreit aufzuspielen. Man wollte sich den Umständen entsprechend so teuer wie möglich verkaufen und Altenheim einen unangenehmen Abend bereiten. Das gelang nur in Ansätzen. Manuel Bürk brachte seine Farben zwar in Führung, doch bereits im ersten Angriff drückten die Gäste ordentlich aufs Tempo und glichen schnell aus. Bis zum 3:3 schien es, als seien die Bergstädter gut in der Partie. Dann aber scheiterte der Gastgeber gleich mehrfach am starken Grangé im Altenheimer Tor. Während dem TVS 16 Minuten kein einziger Treffer mehr gelang, schraubte Altenheim weiter am Spielstand. Auch eine Auszeit beim Stand von 3:7 konnte den Lauf des Gegners nicht stoppen. Erst Mario Müller, der eine gute Partie zeigte, brach den Bann und traf zum 4:11.

In der Folge lief es in der Offensive etwas besser. In der Defensive fand man gegen die junge und lauffreudige Altenheimer Mannschaft allerdings kein Mittel. Nichts blieb unversucht, doch St. Georgen bekam den Gegner nicht in den Griff. Jannik Kaltenbach im Tor verhinderte mit zahlreichen Paraden einen noch höheren Rückstand. Zu Halbzeit lag St. Georgen mit 7:19 bereits aussichtslos zurück. „Wir wussten, dass wir mit stumpfen Waffen kämpfen. Dennoch hatten wir gehofft, die Partie länger offen halten zu können. Das Tempo der Altenheimer konnten wir nicht mitgehen,“ kommentierte Herr den ersten Abschnitt. Der Trainer bemängelte auch das taktische Verhalten seiner Mannschaft bei angezeigtem passiven Spiel oder auch in Unterzahl.

Den zweiten Durchgang konnten die Bergstädter etwas freundlicher gestalten. Dies hatte aber auch den Grund, dass der Gast etwas das Tempo aus dem Spiel nahm. Das Tore werfen wollte dennoch nicht funktionieren. Die St. Georgener taten sich schwer, überhaupt Torchancen zu erarbeiten und scheiterten dann immer wieder am bärenstarken Grangé. Die Schwarzwälder versuchten, aus ihren Möglichkeiten das Beste zu machen, doch an diesem Abend wollte, auch aufgrund der fehlenden Spieler, nicht viel gelingen. Am Ende durften sich die Altenheimer über einen 32:15 Auswärtssieg freuen.

Herausragend und sicherlich einzigartig war, dass das Publikum in der Roßberghalle bis zum Schluss ihrer Mannschaft den Rücken stärkte und auch nach Abpfiff die Leistung ihres Teams würdigte. „Wir haben, wenn auch ersatzgeschwächt, keine gute Partie gezeigt. Unser Publikum hat uns dennoch mit Applaus empfangen. Davor können wir nur den Hut ziehen, das ist sicher einzigartig. Dass unsere Fans derart hinter uns stehen, macht uns stolz und spornt uns an, in den letzten fünf Partien der Saison noch mal alles zu geben“, sagte Kapitän Jan Holzmann nach dem Spiel.

Tore TV St. Georgen: Bürk 6/1, Laabs, Müller, Waller (je 2), Vetter (2/1), J. Holzmann (1).