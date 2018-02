Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Überragende Vorstellung

Überraschender Sieg gegen SinzheimTorhüter Jannik Kaltenbach der große Rückhalt

Handball, Südbadenliga: TV St. Georgen – BSV Phönix Sinzheim 25:20 (11:9) (sle) Mit einer der besten Leistungen der vergangenen Jahre sicherte sich der TV St. Georgen den dritten Saisonsieg und zugleich zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Durch den Heimerfolg nahmen die Bergstädter zudem gegen das Spitzenteam aus Sinzheim Revanche für die deutliche Vorrunden-Niederlage.

Bereits im Vorfeld sorgte der Sinzheimer Vorbericht, in dem St. Georgen als erster Absteiger gehandelt wurde, für zusätzliche Motivation beim Liga-Neuling. Sinzheim rechnete zwar mit Gegenwind, dass sie diesem allerdings nicht Standhalten könnten, damit konnte die Gäste-Mannschaft von Trainer Kalman Fenyö nicht rechnen.

St. Georgens Trainer Jürgen Herr forderte vor der Partie von seinen Schützlingen eine harte und kompromisslose Defensivarbeit. Die Spieler setzten dies auch konsequent um. Der Aufsteiger ging voll motiviert in die Partie und spielte von Beginn stark auf. Besonders die Defensive überzeugte an diesem Abend. Hinzu kam, dass Jannik Kaltenbach im St. Georgener Tor eine sensationelle Leistung bot. Immer wieder veredelte er die harte Arbeit seiner Vordermänner und brachte die gegnerischen Schützen zum Verzweifeln.

Die Sinzheimer erzielten zwar den ersten Treffer der Partie. Dass dies jedoch die einzige Führung der Gäste an diesem Abend war, hätte niemand in der Roßberghalle erwartet. Während St. Georgen in der Defensive förmlich Beton anrührte, tat sich der Gastgeber in der Offensive anfangs schwer. Sinzheim schaffte es immer wieder, die Führung der Schwarzwälder auszugleichen. Erst kurz vor der Pause gelang es den Bergstädtern, sich erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung zu erspielen. „Wir haben verdammt stark verteidigt. Was dennoch auf unser Tor kam, hat Jannik pariert. Eine echte Mannschaftsleistung“, meinte Trainer Herr zur ersten Hälfte der Partie.

Der TVS knüpfte nach dem Seitenwechsel nahtlos an die Leistung des ersten Durchgangs an und erhöhte Mitte der zweiten Hälfte durch den elffachen Torschützen Niklas Holzmann auf 18:14. Doch die Sinzheimer, zwei Wochen zuvor noch Liga-Spitzenreiter, gaben sich nicht geschlagen. In dieser Phase stach bei den Gästen besonders Valliere Kirschner heraus, der sich mit seiner individuellen Klasse gegen die Bergstädter stemmte. Sinzheim verkürzte somit auf 20:18.

Doch der TV St. Georgen antwortete durch Tore von Niklas Holzmann und Grieshaber und erhöhte wieder auf 22:18. Die Gäste waren offenbar mächtig beeindruckt von der Vorstellung des Tabellenletzten. St. Georgen ließ sich nicht aufhalten und steuerte dem zweiten Heimsieg der Saison entgegen. Entsprechend groß war der Jubel bei Spielern und Zuschauern in der Halle. Die Mannschaft begeisterte ihre Anhänger nahezu über die kompletten 60 Minuten – angefangen von einem bärenstarken Jannik Kaltenbach im Tor, über eine herausragende Defensive, bis hin zu einem kreativen Angriff. St. Georgen bewies, dass das Team die Qualität hat, um in der Südbadenliga zu bestehen.

Kapitän Jan Holzmann fand nach der Partie die richtigen Worte zur Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben alle gekämpft und gezeigt, dass wir auch in Zeiten zusammenhalten, in denen man nicht immer nur gewinnt. Wir sind ein richtiges Team.“ Durch den Sieg konnten die Bergstädter den Rückstand auf den Tabellenvorletzten aus Oberkirch auf einen Zähler verringern. Der 13. Platz, auf dem die Oberkircher aktuell stehen, ist zugleich der Relegationsplatz.

Der Abstiegskampf der Südbadenliga ist weiterhin völlig offen und die S. Georgener gehen mit einem wichtigen Erfolgserlebnis in die zweiwöchige Fastnachtspause. Danach treffen die Bergstädter mit Kappelwindeck/Steinbach (18. Februar) und Elgersweier (24. Februar) auf zwei Teams, die sie bereits in der Hinrunde bezwingen konnten. Zum Auswärtsspiel in Steinbach wird der TV St. Georgen mit einem Bus anreisen.

Tore für den TVS gegen Sinzheim: Lermer, Bürk, Herrmann, J. Holzmann (je 1), L. Holzmann, Assfalg (je 3), N. Holzmann(11/5) und Grieshaber (4).

