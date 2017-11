Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen-Trainer Jürgen Herr: Wir lassen die Köpfe nicht hängen

TV St. Georgen empfängt den TuS Helmlingen. Handballer nehmen Abstiegskampf an

Handball, Südbadenliga: TV St.Georgen – TuS Helmlingen (Samstag, 19.30 Uhr). (sle) Nach einem spielfreien Wochenende empfangen die St. Georgener Handballer im dritten Heimspiel in Serie am Samstag den TuS Helmlingen. Trainer Jürgen Herr nutzte die freien Tage, um mit seinen Männern ins Gespräch zu gehen. Der bisherige Saisonverlauf wurde intensiv aufgearbeitet. „Wir haben mit einem schwierigen Saisonstart gerechnet. Leider konnten wir aber vor allem in den letzten beiden Heimspielen nicht annähernd das abrufen, was wir können. Die Fehler, die wir dort gemacht haben, können wir nicht mehr rückgängig machen. Wir müssen nun schnell daraus lernen“, erklärt Trainer Jürgen Herr. Die Mannschaft möchte mit diesem spielfreien Wochenende endgültig einen Schlussstrich unter die letzten Wochen ziehen und den Blick wieder nach vorne richten.

Nach einem guten Viertel der zu absolvierenden Spiele liegt das rettende Ufer nach wie vor nur zwei Punkte entfernt und dabei haben die Schwarzwälder teilweise sogar zwei Spiele weniger als die direkte Konkurrenz. Die Tabelle zeigt deutlich, dass es für die „Jungs vom Roßberg“ noch längst keinen Grund gibt, die Köpfe hängen zu lassen. Die nächste Chance, den Anschluss wieder herzustellen, bietet sich nun gegen den TuS Helmlingen.

Die Gäste hatten ebenfalls keinen einfachen Start in die Saison, stabilisierten sich zuletzt allerdings im Mittelfeld der Tabelle. Als Top-Torschütze der Helmlinger tat sich Neuzugang Florian Wöhrle hervor, der in den letzten Jahren bei diversen Vereinen Südbadenliga- und sogar Oberligaerfahrung gesammelt hat. Mit Tomasz Pomiankiewicz verpflichtete der TuS im Jahr 2015 einen polnischen Zweitligaspieler. Der Routinier zeigt sich in der aktuellen Saison, ähnlich wie TuS-Eigengewächs Marc Müller, in Torlaune. Insgesamt verfügt TuS-Trainer Dragi Paunovic über eine starke Mannschaft, bestehend aus einer Mischung aus höherklassig erfahrenen Spielern, wie den 91-fachen ungarischen Nationalspieler Szabolcs Törö, und Akteuren aus dem eigenen Talentschuppen.

Für die St. Georgener wird es allerdings darauf ankommen, den Fokus auf sich selbst zu richten. Vor einigen Jahren kämpfte der TVS um den Abstieg in der Landesliga Nord. Nach einer schwachen Hinrunde rehabilitierten sich die Bergstädter und schafften durch großen Kampf und Zusammenhalt den Klassenerhalt. Viele der heutigen Akteure übernahmen damals schon Verantwortung und zeigten, dass St.Georgen Abstiegskampf kann. „Wir dürfen nicht die Köpfe hängen lassen. Wenn wir in jedem Spiel alles geben und an unsere Stärken glauben, wird auch der Erfolg zurückkehren“, glaubt Kapitän Jan Holzmann.

Während der Einsatz von Jannik Waller aufgrund einer Sprunggelenkverletzung fraglich ist, kehren Manuel Bürk und Jan Linhard wieder in den Kader zurück. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist auch Rückraumspieler Niklas Holzmann, der nach ausgestandenem Kreuzbandriss auf ein Comeback in einigen Wochen zusteuert. Will der TVS gegen die Gäste aus Helmlingen die zwei Punkte auf dem Roßberg behalten, wird sich die Herr-Mannschaft in allen Mannschaftsteilen steigern müssen. Über 60 Minuten wird eine aggressive Abwehrarbeit, gepaart mit einem kompromisslosen und überlegten Angriffsspiel gefordert sein, will man gegen den Tabellenachten bestehen.