Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Spiel in Halbzeit eins verloren

Südbadenliga-Aufsteiger unterliegt im Kellerduell. Waldkirch/Denzlingen agiert cleverer

Handball, Südbadenliga: TV St. Georgen – SG Waldkirch/Denzlingen 27:32 (10:16). (sle) Im Duell des Tabellenschlusslichts gegen den Drittletzten musste sich der TV St. Georgen der SG Waldkirch/Denzlingen in eigener Halle geschlagen geben. Erneut konnte der Aufsteiger aus der Bergstadt die große Hypothek aus der ersten Hälfte nicht begleichen.

Die prekäre Tabellensituation beider Teams war auch dem Schiedsrichtergespann bewusst, denn sie schickten Jan Holzmann beim Stand von 0:0 direkt in der ersten Abwehraktion auf die Strafbank. Waldkirch ging in Führung und wenig später handelte sich der Gastgeber die zweite Zeitstrafe ein. Waldkirch nutzte dies, um auf 3:6 zu erhöhen. St. Georgen konnte zunächst den Anschluss halten, musste dann allerdings erneut in Unterzahl agieren. So bauten die Gäste ihre Führung bis zur Halbzeit auf 10:16 aus. Erneut ließ der TV St. Georgen etliche Chancen liegen oder leistete sich technische Fehler. Auch in der Defensive, konnte man den Gegner zwar oft lange in Schach halten, musste am Ende aber häufig den Gegentreffer hinnehmen. „Wir hatten große Schwierigkeiten mit der vorgezogenen Deckung gegen unsere Rückraum-links-Position. Auch in der Defensive mussten wir zu häufig trotz guter Deckungsarbeit die Gegentreffer verkraften“, bilanzierte St. Georgens Trainer Jürgen Herr die erste Hälfte.

Nach der Pause wollten die Gastgeber die taktische Deckungsvariante der Gäste mit dem siebten Feldspieler kontern. Zunächst gelang dies allerdings nicht und Waldkirch erhöhte auf 10:19. Ausgerechnet in Unterzahl hatte St. Georgen dann eine bessere Phase und verkürzte durch drei Tore in Folge auf 13:19. Allerdings konnten die Gastgeber diesen Schwung nicht in die Schlussphase mitnehmen. Waldkirch verwaltete den Vorsprung aus der ersten Hälfte clever und war weiterhin effektiv im Angriff. Auch einige Überzahlsituationen konnten die Bergstädter nicht nutzen, um den Vorsprung der Waldkircher zu verringern. Am Ende mussten sich die St. Georgener mit 27:32 geschlagen geben, ein Spiel das man nicht unbedingt hätte verlieren müssen.

Unterm Strich gaben die St. Georgener ihre Trümpfe schon in der ersten Hälfte aus der Hand. In Summe waren zum einen die vielen technischen Fehler und Fehlwürfe Gründe dafür, zum andern bekam man auch in der Defensive nicht ausreichend Zugriff auf den Gegner. Der TVS verpasst somit eine große Chance, sich im Abstiegskampf zurückzumelden. Am kommenden Wochenende reisen die Bergstädter zum Tabellenvorletzten TV Oberkirch.

Tore: Lermer (3), L. Holzmann, Grieshaber, Müller (je 1), N. Holzmann (9/4), J. Holzmann (2), Bürk (4), Linhard (6).