Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Niederlage fällt zu hoch aus

Südbadenliga-Aufsteiger verliert in Teningen mit zehn Toren Unterschied

Handball, Südbadenliga: SG Köndringen/Teningen II – TV St. Georgen 32:22 (17:12). Trotz einer über weite Strecken spielerisch und kämpferisch guten Leistung gingen die Handballer des TV St. Georgen bei der SG Köndringen/Teningen leer aus. Der Zehntore-Abstand fiel allerdings deutlich zu hoch aus.

St. Georgens Trainer Jürgen Herr musste auf Jan Linhard, Stephan Lermer und Jannik Waller verzichten. Dafür starteten die „Jungs vom Roßberg“ ordentlich in die Partie beim Tabellensiebten. Zwar gingen die Gastgeber schnell mit 2:0 in Führung, St. Georgen hielt aber mit und ließ den Gegner nicht davonziehen. Doch Mitte der ersten Halbzeit schlichen sich beim Aufsteiger Fehler und unnötige Ballverluste ein, die zu einer 7:3-Führung für die Gastgeber führten. Trainer Herr nahm eine Auszeit, um den Lauf des Gegners zu stoppen. Nun waren die Bergstädter aufmerksamer und vorsichtiger mit dem Ball. Doch die flinken Teninger Spieler bereiteten der St. Georgener Abwehr immer wieder Probleme. Vor allem den SG-Kreisläufer Patrick Schuhmacher bekamen die Gäste nicht zu fassen. Da es aber am offensiven Ende des Feldes besser lief, blieben die Bergstädter stets in Reichweite. Die Differenz betrug während der ersten Hälfte meist zwei oder drei Tore. Auf eine Auszeit des SG-Trainers Benjamin Rieß folgte die stärkste Phase der Gastgeber in Hälfte eins. Sie erzwangen mehrere Ballverluste und erlaubten den Gästen keine leichten Würfe. Folgerichtig zog die SG bis zur Halbzeitsirene auf 17:12 davon.

Nach der Pause wirkte der Aufsteiger aus dem Schwarzwald entschlossener. Auch die Zweikämpfe wurden mit mehr Härte geführt. Dies hatte Folgen, denn zwei Zeitstrafen kurz nach der Halbzeit nahmen der St. Georgener Aufholjagd vorerst den Wind aus den Segeln. In dieser Phase drückte Drittliga-Rekordtorschütze Christian Hefter mit seiner individuellen Klasse dem Spiel seinen Stempel auf und erzielte fünf Tore. Zwar kämpften sich die Jungs vom Roßberg vor allem dank der Tore von Manuel Bürk immer wieder auf drei Tore heran. In Bedrängnis gerieten die Teninger allerdings nicht. Im Gegenteil: Als die Kräfte der Bergstädter nachließen, bauten die Gastgeber den Vorsprung kontinuierlich aus. Dennoch fiel das Endergebnis von 32:22 zu deutlich aus. Zumindest kämpferisch waren die Gäste auf Augenhöhe.

Damit bleibt der TV St. Georgen Tabellenletzter der Südbadenliga. Da auch Tabellennachbar Waldkirch/Denzlingen deutlich verlor, vergrößerte sich der Abstand von vier Punkten nicht.

TV St. Georgen: Theo Assfalg (ein Tor), Lukas Holzmann (2), Thule Laabs (1), Dominik Vetter, Niklas Holzmann (4), Jan Holzmann (2), Niclas Grießhaber (4), Honas Herrmann, Jannik Kaltenbach, Mario Müller (1), Thomas Schwer und Manuel Bürk (7).